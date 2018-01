Sokolovský kouč Horváth: Připravovat se osm týdnů na mistrák je dlouho

Na konci ledna se tým přesune na soustředění do Zruče u Plzně, kde už to také dobře zná. „Na kluky teď čeká velká dřina. Nic jednoduchého to nebude, ale zase budeme chtít, aby je to bavilo,“ alespoň slíbil hráčům Baníku Pavel Horváth.

Dlouhé tréninkové období budou v Sokolově prokládat navíc volnými dny. „Z vlastní zkušenosti vím, že připravovat se osm týdnů na první mistrák je hrozně dlouhá doba,“ vysvětluje trenér Horváth.

Trenéři Baníku svým svěřencům také ještě před startem společné přípravy připravili individuální tréninkové plány, jejichž splnění si v pondělí mohli v Praze ověřit na zátěžových testech.

Od začátku se do přípravy nezapojila pětice hráčů. Adam Čihák kvůli viróze, brankář Petr Bolek se má k týmu připojit později, ale horší je to s absencí trojice Vojtěch Přeučil, Marek Strada, Lukáš Provod. Přeučila podle klubového webu trápí natažený sval, Strada má potíže s tříslem a Provod s kotníkem. „Větší počet marodů mě trošku nečekaně překvapil,“ připustil také Pavel Horváth.

Co sokolovského kouče na startu přípravy až tolik nepřekvapilo, to je nynější počet ohlášených posil pro jarní část druhé nejvyšší soutěže. Jak už na serveru Baníku naznačil klubový ředitel Tomáš Provazník, v Sokolově s velkými změnami v kádru teď ani nepočítají. „Chceme vycházet z podzimní části sezóny, zejména pak z jejího závěru, a na dobrou hru i výsledky navázat také v jarní části Fortuna národní ligy. Proto ani nebudeme do kádru výrazněji zasahovat, očekávat se dá spíše menší pohyb hráčů,“ vysvětluje šéf Baníku.

Z hostování v třetiligových Jirnech se vrátil Marek Stockner, z divizních Karlových Varů Rostislav Vokáč. Zcela novými tvářemi jsou dva testovaní mladíci: dvacetiletý obránce Adam Tkadlec z prvoligového Zlína a ještě o rok mladší obránce Filip Vacovský z Viktorie Plzeň. Kádr sokolovského áčka doplnili i dva dorostenci Timko s Vaňkem.

Změny však už Baník ohlásil v realizačním týmu, u svého áčka doplnil Milan Gabrle dosavadní čtveřici Vítězslav Hejret, Pavel Horváth, David Vaněček a Stanislav Vahala. Někdejší kouč Královského Poříčí v krajském přeboru má v Baníku jako hlavní trenér na starost jeho osmnáctku, u devatenáctky je asistentem. V Baníku má teď novou roli videoanalytika a skauta.