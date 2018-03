Vaněček zlákal Horvátha k návratu a říká: Pavel to má pořád v noze

„Byl si s námi zatrénovat a viděl i nějaké zápasy. Občas si zahraje hokej, ale je vidět, že fotbal mu chybí,“ vysvětluje David Vaněček, proč legenda suverénně nejúspěšnějšího klubu v zemi posledních let Plzně nazuje na jaře kopačky v divizním mistráku.

Aby nedošlo k mýlce - Březová nehraje žádné pouťáky. V jejím dresu působí vedle Vaněčka i další hráči, kteří mají za sebou profesionální kariéru v nedalekém Sokolově a s míčem si podle toho také rozumí. Teď k sobě dostanou i pana profesora Pavla Horvátha.

Nekývl hned. Ať svého šéfa v Sokolově zkusí přemluvit, hučel do Vaněčka nějakou dobu i Petr Peterka, kouč Březové. „Nejdřív o tom nechtěl slyšet, že je to divize a někdo mu tam nakope,“ vzpomíná Vaněček.

Kdy v Horváthovi myšlenky na fotbalový návrat zvítězily definitivně, to si netroufá přesně odhadnout, pokud ale tak dlouho a hlavně tak skvěle umíte kopat do balonu, neumře ve vás láska k fotbalu za celý život. Zvlášť pokud ji máte každý den před očima jako Horváth v Sokolově.

„Občas se zapojujeme do tréninku a jsou u něj vidět ty obrovské zkušenosti. V noze to pořád má,“ ví Vaněček. Však je také Horváthovo kouzlo dobře vidět i na trénincích Březové. „Kluci s ním makají, nikdo nic nevypustí. Tréninky mají obrovský náboj. Je to prostě osobnost.“

Míče už Horváth ve středu zálohy rozdával novým spoluhráčům při nedávném přáteláku před čtrnácti dny. A natáhl si sval. Je jasné, že pro mistráky to chce zapracovat i na fyzičce. Jaro v divizi přitom startuje už o víkendu, byť to při pohledu z okna zrovna nevypadá.

Všechny tři týmy z Karlovarského kraje začínají venku, včetně Březové. Sokolov čeká také první mistrák doma s Opavou, navrch před televizními kamerami. Premiéra Horvátha v dresu Březové se tak nejméně o týden odkládá.

Trenér Sokolova Pavel Hortváth rozdává svým svěřencům pokyny v přípravném utkání s Plzní.

Stejné to je také s Vaněčkem, který si svůj fotbalový kalendář upravuje podle pracovních povinností v Sokolově. Je jasné, že v každém mači Březové dvojice trenérů Baníku k vidění nebude.

„Většina našich domácích zápasů by ale měla vyjít,“ dodává Vaněček. Možná i nějaká ta venkovní. U sebe to sokolovský asistent odhaduje na nějakých deset až dvanáct startů, u nového tvůrce hry Březové kolem pěti. Které to budou? „To si lidi určitě zjistí sami,“ zasměje se Vaněček.

Kdo by taky nechtěl vidět Pavla Horvátha znovu s míčem u nohy. V Březové se mají na co těšit.