Nevidím cestu dál, říká Hoftych o Trnavě. Návrat do Bohemians vylučuje

„Když klub po pětačtyřiceti letech získá titul, poprvé v historii hraje skupinu Evropské ligy, má krásný stadion, tak to nečekáte,“ říká dosluhující generální manažer.

Navenek je v Trnavě všechno krásné. Luxusní aréna, úspěchy na hřišti. Ale uvnitř spousta potíží.

I proto Pavel Hoftych a trenér Radoslav Látal v pondělí oznámili, že po podzimu v populárním slovenském klubu končí.

Vzápětí to samé rozhodnutí učinil šéf Vladimír Poór, který byl majitelem klubu pětadvacet let.

„Chtěl jsem odejít už v létě po titulu, ale to by bylo nezodpovědné. Čekala nás pohárová kvalifikace,“ říká Hoftych.

Proč jste chtěl odejít už v létě?

Cítil jsem, že klub už dál neposunu. Klub a město dlouhodobě nemůžou najít společnou řeč, není ochota dělat pro Spartak na všech stranách. Po titulu odešel trenér El Maestro, ale já jsem se nakonec s majitelem dohodl, že když se povedou poháry, tak budu pokračovat.

V předkole Ligy mistrů jste vyřadili Legii Varšavu, nestačili až na Crvenu zvezdu a šli do Evropské ligy. Ale po čtyřech měsících jste stejně oznámil, že odcházíte. Co se změnilo?

Právě že nic. Je po volbách a ty pro Spartak nedopadly dobře. To jsem věděl, že v zimě skončím. Do toho ty události po posledním utkání s Nitrou.

Myslíte situaci, jak fanoušci po prohraném zápase na ulici slovně napadli trenéra Látala, kterého jste přivedl?

I vůči mně tu jsou invektivy, jsem pravá ruka majitele. Přeju si, abychom důstojně dohráli podzim a konec. Nechci se tady pořád hádat kvůli hloupostem.

A majitel Poór? Řekl, že už nikdy nevkročí na stadion.

To je jeho rozhodnutí, nemůžu mluvit za něj. Ale asi mu došla trpělivost. Udělali jsme to v pondělí, aby hráči měli čas to vstřebat do čtvrtečního utkání na Anderlechtu.

Stejně je to zvláštní. Nemyslíte?

Někam jsme Spartak dostali po sportovní stránce. Ale dlouhodobým problémem, dlouhodobým je tady infrastruktura, tréninkové hřiště. Chtěli jsme tady v rámci Slovenska vybudovat špičkový klub a čekal jsem, že se pohled města změní. Nejsme bohatý klub. S rozpočtem, s jakým pracujeme, jsme si v Evropě vysloužili respekt. Ale cestu dál nevidím.

I kouč Látal ztratil chuť?

Přišel po trenérovi, který udělal titul, takže to nemá lehké. Ale odvádí tu vynikající práci. Myslím si, že o nabídky mít nouzi nebude, má skvělé jméno například v Polsku. Pravda, jsme ve středu tabulky. Ale když vezmu Česko a Slovensko, tak jedině my a Slavia jsme hráli předkola, jsme ve skupinové fázi a ještě jsme v domácích pohárech postoupili do jara.

Látalův předchůdce vyhrál ligu a odešel. Proč to srbský kouč El Maestro udělal?

Dál necítil, že by se s týmem dostal do pohárů. Věděl, že už nelze zopakovat vítězství v lize. Chtěl odejít v nejlepším.

Co bude se Spartakem po podzimu?

To záleží na majiteli.

Oznámil, že se chce angažovat v Bohemians. Chce se napsat, ve „vaší milované Bohemce“. Je to vaše zásluha?

Jsem ve spojením s majitelem Jakubowiczem s tím, že by se pan Poór zapojil a Bohemce to pomohlo.

A vy se tam také angažujete?

Svůj návrat vylučuju. V podmínkách, které Bohemka má, tam sportovní ředitel Držmíšek a trenér Hašek odvádějí skvělou práci.