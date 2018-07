Po letech v pohárech. Hapal jako kouč naposled zažil Ligu mistrů

Tehdy vedl Žilinu, ve čtvrtek večer zažije poháry jako kouč Sparty, kterou v létě 2010 na cestě do Ligy mistrů vyřadil. V srbském Novém Sadu proti Spartaku Subotica.

„Viděl jsem soupeře několikrát. Běhaví hráči, kombinační fotbal. Věřím, že jsme na ně dobře připravení,“ řekl Hapal, kterému v pátek den po utkání bude devětačtyřicet.

Co byste si k narozeninám přál?

Jednoduchá odpověď. Vítězství. Doufám, že mi přesně takový dárek hráči dají.

Loni Sparta začínala kvalifikaci o Evropskou ligu rovněž v Srbsku a proti Crvene zvezdě Bělehrad neuspěla. I když jste u toho nebyl, máte obavy?

Vůbec jsme se o tom s mužstvem nebavili. Soustředíme se jen na Spartak. Dobře jsme vstoupili do naší ligy, vítězství nad Opavou je pro nás povzbuzením. Věřím, že na to navážeme. I za podpory našich fanoušku, kteří za námi do Srbska přijedou.

ONLINE: Spartak Subotica vs. Sparta Praha utkání budeme sledovat v podrobné reportáži od 20:45

Mohli by být hodně slyšet, když se hraje na „neutrálním hřišti. Je to pro vás výhodnější?

Jsme rádi za každého fanouška, který sem přijede. Věřím, že se jim odvděčíme dobrým výkonem a hlavně výsledkem.

Vy osobně po delší době zažijete pohárový zápas v roli trenéra. Pamatujete si, kdy to bylo naposled?

To jste mě zaskočil... Vybavuje se mi Liga mistrů v Žilině, utkání se Spartakem Moskva. Nehráli jsme vůbec špatný zápas, ale nešťastně prohráli. A ve skupině jsme nezískali ani bod. Ale to už je dějepis, snažím se mužstvo připravit tak, abychom to zvládli.

Jste favoritem, berete tu roli?

Vždycky je někdo do té role pasován, ale je to velmi zrádné. Teď jsme to my a já věřím, že s tím problémy mít nebudeme.

Bude se výrazně lišit sestava proti sobotní lize s Opavou?

Změny budou, ale neřeknu jaké. Jedna je jasná, vynucená kvůli zranění Matěje Pulkraba. Do hry přijde další útočník.

Uklidnila výhra nad Opavou napětí, které kolem mužstva mohlo být po přípravě, v níž se vám nedařilo výsledkově?

Napětí kolem nás bylo, ale my jsme hráčům pořád tvrdili, že jsou připravení dobře, i když výsledky tomu nenasvědčovaly. Ale byla to jen příprava, potřebovali se prokousat únavou a dobře odstartovat. Věřím, že jim to psychicky pomůže a že to bude vidět i v zápase proti Subotici.