Plat 390 tisíc, možný návrat Stocha. Hapal začal úřadovat na Slovensku

V pondělí, týden po rezignaci předchozího trenéra Jána Kozáka, vedení slovenského fotbalového svazu Hapala potvrdilo do funkce.

Ve středu dopoledne v Bratislavě absolvoval první tiskovou konferenci. „Když jsem se to dozvěděl, nejdřív jsem tomu nevěřil. Je mi velkou ctí. A je to neskutečně zavazující,“ prohlásil devětačtyřicetiletý český kouč a někdejší český reprezentant.

Změnil vizáž, nechal si narůst vousy.

Podepsal smlouvu na následující kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2020, v případě úspěchu povede Slovensko i na Euru.

Měsíčně bude brát, jak informoval svazový prezident Ján Kováčik, 15 tisíc eur, což je v přepočtu přibližně 390 tisíc korun. Za postup na šampionát obdrží Hapal prémii 200 tisíc eur (asi 5,2 milionu korun).

Angažmá u národního mužstva začne v polovině listopadu dvěma zápasy v Lize národů: doma v Trnavě proti Ukrajině a v Praze proti Česku.

„Pro mě sice specifický zápas, ale teď hájím barvy Slovenska a chci být úspěšný. Porveme se o druhé místo, to znamená, že v Česku musíme vyhrát. Po zápase s Ukrajinou budeme vědět, jakým gólovým rozdílem,“ poznamenal Hapal.

O čem ještě na tiskové konferenci se slovenskými žurnalisty mluvil?

O svých prvních krocích. „Pracovat už jsme začali, s hráči jsme mluvili telefonicky, teď se za nimi rozjedeme. Měli bychom začít kapitánem, ale kvůli klubovým povinnostem nejdřív navštívíme Marka Hamšíka v Neapoli. Pak poletíme právě za Martinem Škrtelem a Jurajem Kuckou do Turecka.“

Stoch a reprezentace Patří k nejlepším hráčům české ligy, ale reprezentace byla pro záložníka Miroslava Stocha zapovězená. Mohl za to incident při návratu z mistrovství Evropy 2016, Stoch se pohádal s trenérem Jánem Kozákem.

Miroslav Stoch slaví se slovenskými spoluhráči reprezentační gól. Ale když zkušený kouč minulý týden rezignoval, otevřely se pro 29letého slávistického záložníka možnosti k návratu. Nový trenér Pavel Hapal už s ním telefonicky mluvil, ještě se sejdou a záležitost proberou. "V září 2016 jsem řekl, že pokud by byl Stoch povolán na kvalifikaci s Anglií, tak bych nominaci nepodepsal. Ale každý má dostat druhou šanci. Je v kompetenci trenéra, jaké hráče si vezme," poznamenal prezident slovenského svazu Ján Kováčik.

O možném zařazení slávisty Stocha (Hapalův předchůdce Kozák ho po hádce dva roky do národního mužstva nebral). „Je v mých kompetencích, jaké hráče si vyberu. S Miňou Stochem jsem si telefonoval s tím, že se potkáme. Chci s ním probrat situaci, která tady byla, i tu, která může nastat. Že se zase může stát členem národního mužstva.“

O svém realizačním týmu. „Uděláme radikální změnu, chci mít u sebe lidi, kterým důvěřuju. K áčku se přesune celý realizační tým z jedenadvacítky, kde jsem do března pracoval. Už jsem o tom mluvil s trenérem Gulou. A ve Spartě se mi osvědčilo mít dva trenéry brankářů, takže tady bude Miro Seman.“

O stavu mužstva. „Když jsem byl u slovenské jedenadvacítky, viděl jsem, jak áčko roste, jakou má kvalitu. Má velkou kvalitu, jsou v něm zkušení i talentovaní hráči.“

O zařazení dalších hráčů z „jeho“ jedenadvacítky. „Trochu nám zmizel Martin Chreň v Portugalsku, ale na hostování (Santa Clara ) začíná hrát. Jaro Mihalík byl zraněný, tenkrát býval tahounem. Tehdejší kapitán Adam Zrelák nehraje. Těch hráčů je víc, ale bude záležet na jejich výkonnosti a vytížení v klubech.

O porušení životosprávy některých hráčů, kvůli čemuž rezignoval Kozák. „Překvapilo mě to u všech sedmi hráčů, nejen u Lobotky se Škriniarem, které jsem měl v jedenadvacítce. Přijde na to řeč, už jsme o tom mluvili telefonicky, ale lepší je takové věci probrat mezi čtyřma očima. Když se nastolí pravidla, budou se striktně dodržovat.“

Pavel Hapal při svém posledním angažmá v pražské Spartě.

O „potížistovi“ Vladimíru Weissovi. „Nesmírně kvalitní hráč, mluvili jsme spolu. On se na reprezentaci těší, já se těším na něj.“

O tom, že je víc doceněn na Slovensku než v Česku. „Je to tím, že se mi ve slovenských klubech dařilo víc a s jedenadvacítkou jsme byli na Euru. A to největší ocenění je stát se trenérem národního mužstva, o tom každý sní. Je to nejvíc, čeho můžete jako trenér dosáhnout.“

O schůzce s Jánem Kozákem. „Chtěl bych ho kontaktovat. Počkám na jeho reakci.“