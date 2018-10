Slováky proti Česku povede Čech. Nástupcem Kozáka se stal Hapal

Pavel Hapal Narozen 27.7. 1969 Hráčská kariéra: Olomouc, Leverkusen, Tenerife, Sparta, České Budějovice Trenérská kariéra: Opava, Zlín, Ostrava, Nitra, Mladá Boleslav, asistent u české reprezentace, Žilina, Lubin, Senica, slovenská reprezentace do 21 let, Sparta Největší úspěchy v roli trenéra: ligový titul se Žilinou (2010), postup do Ligy mistrů (2010), postup se slovenskou reprezentací do 21 let na Euro 2017