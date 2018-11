Kouč Hapal: Zazpívám si obě hymny. A pak ať jsou šťastní Slováci

Před necelými čtyřmi měsíci ho odvolali ve Spartě. Před pár týdny převzal slovenskou reprezentaci. V pátek zažil vítěznou premiéru proti Ukrajině (4:1), v pondělí potřebuje další výhru, aby Slováci nesestoupili do Ligy C.

„Nemám rád, že musíme. Ale já věřím, že mužstvo chce vyhrát. A že budeme dobře připraveni,“ podotkl Hapal.

Jaké to je, když si Čech přeje, aby jeho země prohrála?

Zazpívám si obě dvě hymny. Ale vážně, jsem profesionál a udělám všechno pro to, aby uspělo Slovensko.

Stejně to pro vás musí být zvláštní, ne?

Ano, je to pro mě specifické, jsem tady doma. Ale jak už jsem řekl, jsem trenér Slovenska. A přeju si, aby moje mužstvo vyhrálo.

Česko - Slovensko Sledujte od 20.45 online.

Váš protějšek Šilhavý o vás mluvil moc hezky. Že si vás dokonce dovede představit jako parťáka na dovolenou. Máte to taky tak?

Jasně, dřív jsme spolu nějaký čas u české reprezentace strávili (2008/2009). Každý pak měl svou práci, ale kdykoli jsme se potkali, bylo to příjemné setkání.

Vy i Šilhavý jste k reprezentacím nastoupili v průběhu podzimu. Co on podle vás Česku přinesl?

Každý zápas pod ním jsou Češi lepší a lepší. Jeho vliv je znát, změnil lídry týmu, což pomohlo. Já jsem trenérem reprezentace zatím krátce, ale taky tady cítím velmi dobrou atmosféru. Naše utkání proti Ukrajině mi to jen potvrdilo.

Jako Čech můžete Slováky na soupeře líp připravit. Je to vaše výhoda?

Při dnešních možnostech se týmy znají tak dobře, že v tomhle ohledu výhodu nemám. Já i Jarda máme těch informací hodně.

Máte po předčasném konci ve Spartě větší motivaci Čechy porazit?

Jako že se hraje na Slavii? Když jsem byl odvolán, byl jsem hodně zklamaný. Ale musel jsem to vzít, respektovat. Bylo to rozhodnutí Sparty. Pak jsem dostal nabídku, kterou jsem ani nečekal. Je to pro mě vyznamenání a moc si toho vážím.

V podobné roli jako vy je i záložník Miroslav Stoch. On je doma ve Slavii, na jejím stadionu tentokrát nastoupí jako host. Do mužstva se vrátil po víc než dvou letech až s vaším příchodem. Počítáte s ním do základní sestavy?

Formu má dobrou, proti Ukrajině jsme ho využili jako střídajícího hráče. Ano, variantu s Miněm máme. Ale tím neříkám, že od první minuty začne. Možná to pro něj je víc specifické než pro mě. Daří se mu tady a myslím si, že mu budou fandit i Češi-slávisti. Věřím, že když nastoupí, tak nám pomůže k vítězství.

Jak s hráči pracujete, aby nebyli přemotivovaní?

V té hlavě to rezonuje. Derby, Hapal, Stoch, velmi sledovaný zápas. Přál bych si, aby bylo vyprodáno. Ať si to v parádní kulise Češi a Slováci rozdají. A šťastnější ať jsou Slováci.