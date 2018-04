Spokojený Hapal: Věřím, že nás vítězství nastartuje a uděláme sérii

„Měli jsme znovu v druhé půli hluché pasáže,“ uznal sparťanský kouč. „Mohli jsme rozhodnout dřív, líp si připravit zakončení. Ale s první půlí jsem spokojený. Není jednoduché hrát nátlakově a presovat, stojí to hodně sil. Vstup jsme měli velice dobrý, dobře jsme se pohybovali, byli jsme silní na míči.“

Věříte, že Sparta už má to nejhorší za sebou?

Všichni tomu věříme. Dneska jsme to odpracovali, přelomili to bojovností. Rvali jsme se, soupeř se do takových šancí nedostal. Někdy potřebujete i trochu štěstí, to jsme tentokrát měli. Ale hráči to oddřeli devadesát minut, prali se i s tím, že měli v hlavách ty špatné druhé poločasy z minulých zápasů.

Jak se po první výhře cítíte vy? Přišla úleva?

Já jsem věřil, že budeme úspěšní od prvního utkání... Měli jsme sérii tří zápasů bez vítězství, ale v každém z nich jsme vyhrát mohli, nebyli jsme daleko. Jen jsme to nedokázali urvat tak jako proti Dukle. Věřím, že tým se teď nastartuje a uděláme nějakou sérii.

Jak se vám líbil výkon Kangy? Po minulých zápasech byl kritizovaný.

Kromě jedné situace, kdy nenavázal na hráče v defenzivě, jsme ho udrželi pod míčem. Je silný v kombinaci, ta se mu dařila i tentokrát. Odvedl velice dobrý výkon.

A Plavšič? Dal gól, na další nahrál.

Hraje v poslední době výborně, patří mezi naše nejlepší hráče. Je nesmírně platný, umí jeden na jednoho, dokáže vytvořit převahu, dojít si pro faul a je velice hbitý. Tentokrát jsem s ním byl hodně spokojený.

Typologicky je to hráč podle vašeho gusta?

Jeho hlavní pozice je z pravé nohy, teď nastupuje vlevo, ale už dřív hrával přes nohu, i v mládežnických reprezentacích, kde jsem ho sledoval delší dobu. Ideální hráč pro přečíslení. Kvalitu má a to, že ji potvrzuje až teď, je asi shoda náhod. Myslím, že i předchozí trenér to v něm viděl.

Jak to vypadá s marody Costou a Frýdkem? A proč v poločase střídal Václav Kadlec?

Costa by mohl být brzy nachystaný. Martin Frýdek se po úderu do hlavy v Teplicích necítil dobře, motala se mu hlava, všechna vyšetření byla ale negativní. Taky on se brzy zapojí. Venca Kadlec se necítil dobře, měl nějaké střevní problémy, ale ani to nebude nic vážného.

Na druhé místo pořád ztrácíte šest bodů. Věříte, že na něj ještě dosáhnete?

Už jsem to říkal dřív - vůbec se nebudeme dívat na druhé místo, jen na další zápas proti Plzni. Nic jiného nás nezajímá. Pokud svoje úkoly nezvládneme sami, je zbytečné se dívat na soupeře. Slavia to má ve vlastních rukou a my nemůžeme přemýšlet co by kdyby.