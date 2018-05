Sám sebe hodnotit nechci. Ale herně jsme se zlepšili, řekl trenér Sparty

Poslední zápas jako by odrážel celou sparťanskou sezonu. Výsledkově i herně.

„Znovu jsme měli územní převahu, ale až na jednu výjimku žádné stoprocentní šance. Bylo to dobývání, viděl jsem spousta snahy, ale také nedohraných situací,“ pokračoval trenér.

Tým převzal v březnu po neúspěšném Italovi Stramaccionim, tehdy pošilhával i po druhém místě, ale nakonec se Spartou skončil pátý.

Najdete příčiny?

Neuhráli jsme si ta utkání, která jsme si uhrát měli. Byla spousta zápasů, v nichž jsme vedli, měli jsme převahu, ale nedokázali jsme je dotáhnout do vítězného konce.

To se dělo pod bývalým trenérem Stramaccionim a pokračovalo to i pod vaším vedením, co se dalo udělat lépe?

Mužstvo jsem převzal v nějakém stavu a vy musíte zhodnotit, jestli jsme se někam posunuli, nebo ne. Samozřejmě, že jsme chtěli být třetí, v určité fázi i druzí, ale mám pocit, že jak výsledkově, tak herně se mužstvo zvedlo. Na jaře jsme odehráli spoustu dobrých utkání, ale sám sebe hodnotit nechci.

Jaké změny chystáte na léto?

Víme, kde máme problémy. Potřebujeme zesílit některé posty, například pravý kraj obrany. Představu máme, ale teprve uvidíme, co všechno bude možné.

Je mezi vyhlédnutými posilami také Benjamin Tetteh?

Ano, je to jeden z hráčů, se kterým nějakým způsobem jednáme, aby nás doplnil, ale momentálně není nic u konce.

A stopeři?

Je pravda, že jsme tam měli také velké problémy, stoperská dvojice se nám často měnila. Ze zdravotních i sportovních důvodů. Nedařilo se nám ji složit dostatečně kvalitně, aby nás v těch zápasech táhla. Máme představu, co s tím udělat.

Po zápase se před vaší kabinou strhla emotivní scéna, naštvaný řev, snad i pláč... Co se tam stalo?

Nevím přesně, protože jsem byl ještě nahoře, na hřišti. Ale určitě se projevilo i zklamání z toho, že jsme nevyhráli.