Hapal chválil: Druhá půle byla výborná. A na Stancia je radost se dívat

„Byl to podobný zápas jako s Plzní. Dobře jsme do něj vstoupili, dali krásný gól, ale posledních patnáct minut v první půli nebylo optimálních. Hodně jsme kazili,“ uznal Hapal po zápase. Ale pak přidal chválu: „Druhá půle byla výborná, kvalitní. Vytvořili jsme si spoustu situací, které se daly lépe vyřešit a možná jsme mohli i dřív rozhodnout.“

Čím to bylo, že se ve druhé půli výkon zvedl? Tím, že jste změnili rozestavení a začali hrát na dva útočníky?

I to nám pomohlo. Kulhánek a Kanga měli pak na sebe dva středové hráče, zatímco předtím, když byli ve trojici, nevěděli, kdo si koho má převzít. Přidali jsme důraz, lépe jsme se pohybovali a nekazili jsme přihrávky tak, jako v závěru první půle.

Je pro sebevědomí týmu důležité, že se povedl druhý poločas?

Podle mě se povedl i proti Plzni. Někdo to možná zhodnotí, že Plzeň hrála 20 minut špatně a 70 dobře. Já si to nemyslím, už po zápase jsem říkal, že druhý poločas byl v naší režii, velice kvalitní. Proto bych oba tyhle druhé poločasy hodnotil velice pozitivně.

Poprvé pod vaším vedením nastoupil stoper Kaya. Jak jste s ním byl spokojený?

Neudělal žádnou chybu, splnil si úkoly, i když to neměl jednoduché. Bylo to z jeho strany v pořádku, odehrál velice slušné utkání. V závěru ho chytaly křeče, ale dohrál, takže jsem s ním spokojený.

To jistě platí i pro Stancia, který vás k vítězství nasměroval parádním přímým kopem.

To není nic nového. Kdybyste ho viděli v tréninku... On to kope nádherně i tam, skoro se nemýlí, má neskutečné procento úspěšnosti a je radost se na něj dívat. Trefil to krásně a nepřekvapuje mě to.



V první půli fanoušci po několikáté ztrátě pískali na záložníka Kangu. Snažili jste se ho povzbudit?

On do zápasu vstoupil špičkově, byl neskutečně přesný, vyvážel balon až s přehnanou sebedůvěrou, proto možná pak začal kazit. Chtěli jsme ho jen zklidnit a povzbudit. Nemyslím si, že by lidi pískali vyloženě na něj, reagovali jen na ztrátu míče v konkrétní situaci, to je logické.

Trvale kvalitní výkony předvádí další záložník Plavšič. Dostane pochvalu?

Dneska si zaslouží celé mužstvo pochvalu, bojovali jsme, rvali se s tím zápasem, dotáhli ho k vítězství a nedostali gól. Plavšič nám svým pohybem a chutí k fotbalu pomohl, ale odjezdil to celý tým. Všichni tam nechali všechno.

Takže už věříte, že přinejmenším udržíte třetí místo v tabulce?

Zbývá ještě pět utkání... Co nám pomůže, že jsme teď porazili Jablonec? Je to krásné, super, ale když prohrajeme příště v Ostravě a Jablonec vyhraje, zase nás předběhne. Budeme počítat až po posledním utkání. Ale za to, že jsme zatím třetí, jsme samozřejmě rádi.