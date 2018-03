Příslibem je první poločas, hledal Hapal na derby něco pozitivního

Praha zažila v sobotu divoké derby. Ještě po letech se na něj bude vzpomínat jako na zápas, ve kterém Sparta neudržela poločasové vedení 3:0 a kde čtyřikrát zásadně promlouval videorozhodčí. Zápas v mrazu a v chumelenici vstoupí do historie, ač v něm nešlo o titul a v podstatě ani o druhou příčku.

„Bylo to dobré utkání z obou stran. Pro diváka napínavé, ale pro sparťanského fanouška se smutným koncem,“ řekl Pavel Hapal, který v sobotu vedl Spartu teprve do druhého utkání, poprvé před domácím publikem. „Rozhodly situace, které řešíme špatně. Dva góly nás dostaly pod tlak, hráči se začali se bát o výsledek. Poslední branka padla po individuální chybě, kdy jsme neodhlavičkovali míč z vápna.“

O čem ještě trenér Sparty po utkání mluvil?

O opakovaných kolapsech Sparty v závěrech zápasů: Názorů na to je spousta, ale z mých úst určitě nikdo neuslyší, že jsme na tom špatně kondičně. Ani si to nemyslím. Kdybych věděl, čím to je, tak to změníme, ale bohužel. Budeme problém hledat a věřím, že se to v dalších utkáních už nebude opakovat. Musíme tvrdě trénovat, tvrdě se připravovat na další zápasy a uvidíme. Věřím, že to zlomíme. První poločas byl dobrým příslibem do budoucna.

O poločasovém vedení o tři góly: První poločas byl jeden z nejlepších, co jsem Spartu viděl hrát. Dali jsme tři góly, možná i víc. Několikrát jsem se radoval a bohužel to bylo zbytečné. Když jsme druhý gól opravdu dali, tak jsem se ani neradoval, protože jsem nevěděl, jestli uznaný bude, nebo nebude.

O videorozhodčích: Nerad bych, aby to vyznělo, že jsem proti této inovaci. Naopak, já to vítám, akorát si myslím, že některé situace jsou ne až tak dobře hodnoceny. Díval jsem se na video a z mého pohledu si Stoch před gólovou střelou zpracovával míč rukou, a to nikdo neposuzoval. Při třetím gólu byl faul asi jasný, k nakopnutí došlo, i když nevím jakou silou a jakým způsobem. Ale Tecl si tu pozici vydobyl tím, držel Costu za dres. Chce to vyšperkovat, chce to dostat do kvalitnějších rozhodnutí, ale chyby budou vždycky.

O změněném rozestavení (Sparta hrála na dva útočníky, Stanciu nastoupil na pravém kraji zálohy): Byl jsem s tím velice spokojen. Chtěli jsme něco změnit, proto jsme dali Stancia na kraj, odkud měl za úkol chodit hodně doprostřed a otevírat prostor pro Zahustela. Téhle role se zhostil velice dobře a nakonec byl vyhlášen i hráčem zápasu. Lafata s Kadlecem dobře pracovali na hrotu, snažili se uhrát míč, Kadlec svou rychlostí trhal obranu. Myslím, že jsme tím Slavii zaskočili a překvapili.

O druhém poločase: Není to výmluva, hřiště bylo pro všechny stejné, ale my jsme se nevyrovnali s terénem. Mám pocit, že náš první dotek byl špatný, míč nám odskočil, neměli jsme takovou kontrolu nad míčem, v tom byla Slavia ve druhé půli lepší.

Kadlec: Nejhorší zápas kariéry Když přišel mezi novináře, byl promrzlý tak, že se mu třásla brada. A chvílemi se zdálo, že se mu v očích lesknou slzy. Tak moc Václava Kadlece, útočníka fotbalové Sparty, sebral zpackaný závěr derby se Slavií. Celý rozhovor

O psychickém rozpoložení sparťanů: Není to poprvé, ale viděli jste, že první poločas byl velice dobrý, na to musíme navazovat. Hráči musí dál pracovat na tom, aby se zlepšovali, a pokud v takových výkonech budeme pokračovat ve druhých poločasech, tak nevidím nějaký vážnější problém. Měli jsme i ve druhé půli šanci, po standardce, jen byla smůla, že se míč od Štetiny neodrazil do branky. Bylo by to na 4:1 a možná by bylo znovu po zápase. Nehledal bych v tom kondici, spíš individuální chyby.

O slzách v očích některých hráčů: Jsem stejně smutný jako kluci, ale fotbal nekončí. Musíme se znovu připravit a já věřím, že se připravíme. Máme teď reprezentační pauzu a uděláme vše proto, abychom se zlepšili a začali vyhrávat. Někde je nějaká chybička, která se opakuje pořád dokola a ti hráči si to teď vyjídají až do dna. Musíme něco změnit a tvrdě pracovat, jiná cesta nevede.

O ztrátě 7 bodů na druhé místo: Budu se opakovat, pojďme na další zápas a uvidíme, co bude. Musíme vítězit v každém utkání, není to lehká situace, ale věřit musíme pořád.