Povedený záskok. Mám z toho dobrý pocit, svěřil se brněnský Halouska

A nechybělo moc, aby si jméno brněnského gólmana na dlouho zapamatovali i fotbalisté Slavie. „V hlavě se mi to rozleží asi později. Jsem šťastný, i když jsme prohráli,“ říkal 22letý Halouska.

„Mám z toho dobrý pocit, že jsem zasáhl do hry a zažil tu atmosféru, kór tady,“ dodával mladý gólman v útrobách stadionu v Edenu, kde Zbrojovka v neděli večer prohrála 0:2.

Pro poslední celek ligové tabulky to byl ještě milosrdný výsledek. Zásluhu na tom měl brněnský záskok, který nahradil distancovaného Melichárka.

„Dokázal, že nesedí za Dušanem jenom tak. Má svoji kvalitu a v prvním poločase chytil minimálně tři brankové příležitosti,“ velebil Halousku brněnský trenér Richard Dostálek.

„Bylo to náročné, ale dlouho jsme se drželi. Škoda gólu do šatny,“ smutnil gólman, jehož těsně před odchodem do kabin hlavou překonal Tomáš Necid. „Otřáslo to s námi, ale pořád jsme bojovali. Každý tam nechal všechno, odjezdili jsme to. Šance byla velká, kdyby se nám povedl gól z nějakého brejku,“ dodal.

Jenže proti ligovému favoritovi působila Zbrojovka naprosto bezradně. Místo brněnské snahy o vyrovnání vidělo 11 tisíc fandů, jak Slavia pálí další a další šance. A Halouskovi se dál kupily úspěšné zákroky. „Byl jsem v Prostějově a tam jsem si taky hodně zachytal,“ zmínil vytáhlý mladík jarní hostování v dresu druholigového otloukánka.

Podobnou roli v nejvyšší soutěži nyní plní Zbrojovka. Tým z Králova Pole prohrál sedm z devíti ligových mačů, na nejbližší trojici konkurentů ztrácí poslední Brňané tři body.

„Musíme se s chladnou hlavou soustředit na to, kde děláme chyby. Bojujeme dál. Víme, o co hrajeme. A když už nic, musíme na hřišti odevzdat takový výkon,“ pověděl ligový zelenáč, jehož po reprezentační pauze v bráně opět vystřídá Melichárek.

Mimochodem, naposledy stabilní jednička Zbrojovky přepustila místo kolegovi v závěrečném kole minulé sezony. Zraněnou oporu v duelu proti Slavii vystřídal debutant Vlastimil Veselý, který po pár desítkách vteřin na hřišti podběhl centr, čímž započal brněnskou demolici 0:4.

To Halouska napsal zcela jiný příběh... „Za start jsem ale rád,“ pousmál se. „Beru to jako další krok, abych se dostal výš. Je to jen o tom, jak budu pracovat.“