Karvinský kapitán Eismann: Kamarádství s Laštym jde teď stranou

V čem bude utkání jiné než na jaře?

Už nemáme Laštyho (brankář Jan Laštůvka). Ten je na druhé straně. Slavie má navíc asi pět nových hráčů. Bude to opravdu jiné.

Těšíte se na brankáře Laštůvku, který do Slavie přestoupil v létě?

Je to náš blízký kamarád, ale půjde o body, takže kamarádství musí jít stranou. Po zápase si podáme ruku, ale před ním prostor na nějaké srandičky nebude.

Máte Laštůvku přečteného?

To je těžké, protože ve všem je silný. Je to jeden z nejlepších brankářů v lize. Něco chytrého budeme muset vymyslet a věřím, že se nám to povede.

Všechny tři góly Slavie vám v minulé sezoně dal Mešanovič, který je zraněný. Je to pro vás naděje?

Soupeř má velice kvalitní tým, do útoku na každý post tři hráče, mají z čeho vybírat. My se musíme koncentrovat na svůj výkon a uvidíme, jak to bude vypadat a jak to dopadne.

Dosud jste získali jen šest bodů. Určitě jste čekali, že na tom budete lépe.

Nemá cenu se dívat zpátky, víme, kde jsme body poztráceli. Musíme pracovat na tom, abychom je teď zase získávali. Před rokem jsme byli nováčky, byla tu obrovská euforie. Teď už jsou na nás ostatní týmy lépe připravené, nic nepodcení a o to je to pro nás složitější. Ale my se s tím popasujeme a půjdeme nahoru.

Co musíte změnit, abyste začali více bodovat?

Chce to trochu štěstí. Odehráli jsme dobré zápasy, ale zradila nás koncovka. To je pořád dokola. Pracujeme na tom, takže věřím, že se obrátí a my začneme šance i proměňovat a z toho budou body.