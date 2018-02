Strach nemáme, tvrdí kapitán karvinských fotbalistů Eismann

„Věřím, že ukážeme charakter, že budeme mít na čem stavět. Na každé kolo se musíme dobře připravit a nic nepodcenit. Bude to těžké, ale snad na konci května budeme veselejší,“ dodal Eismann.

Přemýšlel jste o tom, které dva týmy byste mohli nechat pod sebou na sestupových místech?

To je mi prakticky jedno. My se musíme dívat nahoru a nepřemýšlet, koho ušlapat. Musíme se koukat na sebe, jít za svým cílem a tím je záchrana. Jinak Marek Janečka mi říkal, abych vzkázal, že nejlepší by bylo, aby spadla ta Sparta... (směje se).

Jak se vám poslouchá chvála, že Karviná na podzim hrála lépe než minulou sezonu, když vám chybějí body?

Taková je realita. Ale nedíval bych se zpátky. Máme před sebou čtrnáct zápasů. Ty musíme odbojovat, odmakat a věřit, že se to zlomí na naši stranu. Není čas přemýšlet, jestli hrajeme krásný fotbal. Jarní část ligy bude válka, boj a s tím do ní musíme jít.

Na podzim jste těžce stříleli góly a ani v přípravě to nebylo lepší. Nemáte z toho obavy?

Nic bych za tím nehledal. Musíme myslet pozitivně, že se to obrátí k nám. Důležité je, což opakujeme pořád dokola, že si vytváříme situaci, jen branky nedáváme. Ale věřím, že nám to začne padat a budeme uvolněnější. Tím, že nedáváme góly, bych se nesvazoval. Horší by bylo, kdybychom se nedostávali do šancí. Máme dost dobrých ofenzivních hráčů.

Neublíží vám, že jste se až na týden na Kypru většinou připravovali na umělé trávě?

Je trochu odlišná, ale jsme na to zvyklí. Každý rok přes zimu ze sedmdesáti osmdesáti procent trénujeme na umělce. Ale vedení udělalo vše pro to, abychom teď před startem ligy byli na trávě co nejvíce.

Polovinu přípravných zápasů jste odehráli s polskými soupeři. Dvakrát jste s nimi remizovali a dvakrát prohráli. Co vám takové měření sil ukázalo?

Hrajeme s nimi pravidelně. Je to dobrá konfrontace, protože polská ekstraklasa je kvalitní soutěž. Je v ní spousta dobrých fotbalistů, hrají technický a rychlý fotbal. V české lize je dost podobných mužstev.