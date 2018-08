Tři posily dohánějí tréninkové resty. Olomouc vsází na charakter

„Pořád je to špatný, Pavle?“ zeptal se starostlivě přihlížející Josef Mucha, trenér místní juniorky.

„Už lepší,“ odpověděl s nadějí, že brzy ukáže, proč ho Hanáci koupili ze sestoupivší Jihlavy. Měl pech.

„Je to smůla,“ přikývne olomoucký sportovní manažer Ladislav Minář. „Přišel a po prvním přípravném utkání měl lehkou trhlinku ve svalu. Mysleli jsme, že na soustředění už to bude dobré. Po soustředění se zapojil naplno do přípravy a trhlinka udělala dva centimetry.“

A Sigma mezitím udělala na hrot Martina Nešpora, což může být terno. Dvořák čeká, až bude moct vůbec bojovat o místo.

„Je to nepříjemné. Přišel do nového prostředí, má nějakou startovací čáru a kvůli tréninkovému výpadku jde do minusu,“ povídá Minář empaticky. „Ale pomalu už má zelenou k tomu, aby zase začal. Nesmíme to uspěchat a do čtrnácti dnů si myslím, že bude připravený, aby nám mohl pomoct.“

Do čtrnácti dnů? Stihnout by tak mohl až odvetu 3. předkola Evropské ligy s Almaty.

Také další dvě letní olomoucké ofenzivní posily měly problémy zaviněné herním výpadkem.

Ale jak křídelník Václav Pilař, tak Nešpor rychle naznačili, že budou pro Sigmu důležití.

„Potřebují nějaký týden času, aby dotáhli manka, která měli z předešlých sezon, co se týká tréninkového a zápasového zatížení, protože oba měli ze zdravotního důvodu výpadky,“ uvědomuje si Minář. „Zatím splňují, co jsme od nich očekávali, a věřím, že pokud jim bude sloužit zdraví a tréninkově a zápasově se dotáhnou, budou ještě větším přínosem. Ale hodnotit něco po dvou utkáních je strašně brzo.“

To je, přesto Nešpor hned naskočil do základní sestavy, nevypustí souboj a minule v Mladé Boleslavi byl odměněn i první trefou. Byť nikdy nepatřil mezi vyhlášené kanonýry, v polských Gliwicích nasázel ve své nejlepší sezoně 11 branek a senzačně se rval o titul do posledního kola. Trenér Václav Jílek si pochvaluje jeho pracovitost i morální vlastnosti, roli v kabině, které se jako nový hráč chopil.

„Na jeho povahu jsme sázeli. Už nechceme chodit do hráčů, které pořádně neznáme. Mají zápasový handicap, ale tady jsme vsadili na charakter. Já i Venca Jílek jsme Martina měli jako trenéři, charakter rozhodl,“ připomíná Minář štace Nešpora v Mladé Boleslavi a ve Spartě. „Martina jsem měl v Boleslavi, když byl ještě mladý, tam ještě vůdčí typ nebyl. Přišel z Bohemky. Dnes už patří ke starším hráčům, má profesionální přístup. Dobrej kluk do kabiny. Podle trenéra hráči zapadli velmi dobře, v Olomouci je to trochu specifické a ne každý hráč hned zapadne.“

Nešpor se rozkoukal rychle. „Fotbalově je česká liga asi kvalitnější než polská,“ srovnává.

U Pilaře, někdejšího reprezentanta se zkušenostmi z bundesligy, nikdo nepochybuje, že je to na českou ligu výjimečný fotbalista. U něj to je jen otázka zdraví, aby čtyřikrát operované koleno drželo. Co umí, zatím naznačuje i jako střídající hráč na závěrečnou půlhodinku.

Hru Sigmy oživil jak v prvním zápase proti Slavii, tak v Mladé Boleslavi, kde se výrazně podílel na dvou gólech. „Jak bude mít Venca ještě větší sílu, dostane se v tréninku do optimálního rozpoložení, tak nám stoprocentně pomůže v dalších zápasech. Je to hráč, který si umí vzít balon a nebojí se situací jeden na jednoho. Obrovské zrychlení, dokáže šance připravovat. Překvapil v soubojových věcech, nebojí se souboje podstoupit, byť má značný výškový deficit,“ chválil ho Jílek.

„U Vaška je jednoznačně vidět, že je silný na balonu a nebojí se osobních soubojů ani přes menší vzrůst. Je to jen otázka času, než zvládne větší porce minutáže,“ těší se Minář na chvíli, až to bude moct Pilař naplno rozbalit.

Václav Pilař

Ovšem v sobotu ve šlágru proti Plzni to nebude; kvůli zvláštní podmínce Viktorie při přestupu nesmí hrát. „Mrzí to. Zase se do toho dostávám, ale tak se kluby dohodly,“ bere diblík Pilař nucenou pauzu - naštěstí nezaviněnou zdravím - jako fakt.

Až budou všechny tři útočné posily v optimálním rozpoložení, síla Hanáků ještě zajímavě stoupne.

I na trénincích je to patrné. Stoper Roman Polom vypozoroval: „Martin Nešpor nám pomůže, vždy byl nepříjemnej, silnej a hlavně pracovitej, proto zapadne dobře. A Venca Pilař? O tom se nemusíme bavit. Když bude zdravý, tak kvalitu má velikou.“