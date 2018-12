Stačilo netrefit gólmana, lituje olomoucký Dvořák šance proti Plzni

Berete porážku tedy i na sebe?

Určitě. Kdybych to dal, bylo by to 1:1 a zápas by se vyvíjel jinak. Byl to rozhodující moment utkání.

Bude vám ta šance ležet v hlavě?

Chvilku asi ano, ale bohužel to není moje první spálená šance, už jsem jich zahodil dost. Nedá se nic dělat, už to nevrátím, takže chvilku mě to strašit bude. Ale za týden máme další zápas, musím to hodit za sebe a do příštího jít s čistou hlavou.

Ve spalování šancí nejste v týmu sám, góly nedává nikdo. Co se dá změnit?

Pracovat na tom víc v tréninku a věřit, že se to k nám obrátí. Několikátý zápas po sobě jsme nedali gól. Šance si vytváříme, ale teď nám to tam zkrátka nepadá. Do šancí musíme jít s čistou hlavou a možná být koncentrovanější.

Jde vůbec zachovat chladnou hlavu, když jste od začátku sezony v tabulce dole a stále se vám nedaří posunout alespoň do středu?

Na to v šanci nemyslíte. I dnes jsem do toho šel s chladnou hlavou. Někdy do toho plácnete a gólmanovi to projede pod rukou. Teď jsem ho trefil, ani nevím, jak to chytil. Nebudu se vymlouvat na to, že je to někdy štěstí a jindy smůla. Štěstí jde naproti připraveným.

A to jste byli? Jak se trénovalo po debaklu s Mladou Boleslaví?

S Boleslaví jsme moc šancí nespalovali, samozřejmě byla tam penalta, ale to se stane. Týden probíhal standardně, připravovali jsme se na Plzeň, bohužel nám to nevyšlo. Začátek od nás nebyl dobrý.