Dvořák vyměnil druhou ligu za poháry s Olomoucí: Je to lákadlo

Je to jen formalita?

Tak do 30. 6. jsem hráč Vysočiny, teď mám povolené, že tady můžu trénovat. Předpokládám, když už to mám povolené, že to co nejdřív dořeší a stanu se hráčem Sigmy.

Asi nebylo takové dilema, zda zůstat v Jihlavě a hrát druhou ligu, nebo se Sigmou okusit pohárovou Evropu...

Samozřejmě jsem druhou ligu hrát nechtěl, každý chce hrát co nejvýš, i když na sestupu mám velkou vinu - jako všichni. Ale i kdybychom se zachránili a přišla nabídka ze Sigmy, tak stejně bych chtěl jít sem, protože je tady předkolo Evropské ligy a to je lákadlo.

První trénink nebyla žádná pohodička, začali jste svižně.

Pohodička to není nikdy. Po dovolené je to vždycky náročné, ale já už jsem se těšil. Zahrál jsem si moc dobře. Po třech týdnech dovolené příjemná změna. Volno stačilo. V kabině mě přijali všichni přátelsky, takže zatím je to výborné. Osobně znám jen Martina Sladkého, protože byl před třemi roky na zkoušce v Jihlavě. Jinak znám z ligy skoro všechny. Teď se těším na fotbal.

A už vám někdo vyčetl vyrovnávající gól z jara?

Ne, možná kdyby Sigma skončila nakonec pátá, ale takhle ne.

Myslíte, že vám dobrý výkon proti Olomouci pomohl?

Nevím, Sigma mě asi nebere na základě jednoho zápasu nebo jednoho gólu. Ale každý gól, každý povedený zápas se počítá.

Sigma věří, že se stylem více přiblížíte Tomáši Chorému, i když nějaký centimetr vám chybí...

Asi půlmetru mi chybí. S trenérem jsme se ještě nebavili, na kterou pozici se mnou počítá. V Jihlavě jsem poslední rok a půl hrál spíš podhrotového hráče. Ale myslím si, že je to vcelku jedno. Když budu hrát dobře, budu hrát, když ne, hrát nebudu. To je jednoduché.

Trenér Jílek chce na hrot atleta, dříče. Zapadáte to toho?

Doufám, že jo. V Jihlavě byl pan Svědík podobný trenér jako pan Jílek. Také vyžadoval práci pro tým, takže si myslím, že to pro mě nebude velká novinka.

Jakou roli měl Václav Jílek ve vašem příchodu?

Pan Svědík mi to doporučil, že se s panem Jílkem znají a že je to výborný trenér.