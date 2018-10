Olomoucký hrdina Dvořák: Říkal jsme si, že by mohl přijít anglický centr

„Lalky (Milan Lalkovič) si míč připravoval ze strany, a tak jsem si říkal, že když přišel z Anglie, že pošle anglický centr,“ řekl olomoucký útočník Pavel Dvořák. „Ukázal, že to umí. Mně stačilo nastavit hlavu a se štěstím to tam spadlo.“

Střídající fotbalisté se postarali o neuvěřitelný olomoucký obrat. Texl, Lalkovič a Dvořák byli u druhého a třetího gólu svého mužstva. Sigma všechny tři branky nastřílela za pouhých osm minut...

„Texi (Jiří Texl) i já jsme dali gól, takže střídání asi pomohla,“ usmál se Pavel Dvořák. „Ale pokud jde o mě, byl jsme tam od začátku druhého poločasu, což týmu nejdříve nepomohlo, protože jsme dostali dva góly. Naštěstí jsme to zvládli.“

Kde jste najednou vzali síly na takový závěr utkání?

Bylo to spíše o hlavách. Sil jsme měli dost. Nakopl nás kontaktní gól a pak už to bylo jen o tom, abychom nějakou akci dotlačili do branky. Byli jsme psychicky nahoře a toho jsme využili.

Čím to bylo, že domácí byli sedmdesát pět minut lepší?

Byli agresivnější, dost nám nakládal v osobních soubojích a z toho pak chodili do šancí. Do druhé půle jsme nevstoupili špatně, ale pak přišla penalta a standardka, což nás trošku srazilo.

Ukázalo se, že vám agresivně hrající protivníci nevyhovují?

Tak... Nejsou tady takové typy hráčů, všichni jsou spíše techničtí a fotbaloví. Pak je to samozřejmě někdy v soubojích znát. Česká liga je agresivní, takže se s tím musíme vypořádat a naučit se proti tomu hrát.

Naopak zabrali podobně jako se Zlínem, až když jste začali hrát se třemi obránci. Nebylo by lepší hrát s tříčlennou obranou od začátku?

Je pravda, že minule nám to šlo. Ale ani se třemi obránci nemáte záruku, že to bude od začátku klapat. Těžko říct.

Po třech měsících jste vyhráli venku. Zvedne vás to?

Když se podíváte na tabulku, tak bylo jasné, že jsme chtěli jít před Karvinou. Náš cíl je dostat se nad desáté místo, což má asi každý mančaft, který je dole. Pro nás je to obrovské povzbuzení, ale teď není potřeba sledovat na kterém místě jsme. Na to bude čas na jaře, teď musíme sbírat body.

Řekl jste si o místo v základní sestavě?

Každý chce samozřejmě hrát, ale já měl jsem nějaká zranění, takže to neřeším. Jsem rád, že jsem zdravý, trénuji a jsem připravený. Zbytek nechám na trenérovi.