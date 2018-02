Dvořák nově nemusí tolik bránit. Má více síly a začal střílet góly

Osmadvacetiletý útočník Pavel Dvořák, který na Vysočině působí od léta 2015, však zatím zůstával hodně za očekáváním. Pro mnohé jihlavské fanoušky je tak spíše trnem v oku – vždyť v dosavadních 70 prvoligových utkáních za Jihlavu se prosadil pouze sedmkrát.



„Viděl jsem pár zápasů před svým příchodem do Jihlavy, nějaké reakce na něj a myslím, že je nedoceněný,“ říká Svědík. „Je to obrovsky pracovitý hráč, na kterého je hodně faulů.“

Příznivci Vysočiny už odepsaný hráč dostává novou příležitost. A zatím ji chytil za pačesy: v přípravných zápasech nasázel pět branek a střelecky se prosadil i v prvním jarním zápase.

„V přípravě se mi střelecky dařilo, tak jsem rád, že jsem to přenesl i do mistráku,“ těšilo Dvořáka, jehož trefa proti Slavii navíc byla vítězná!

„Byla to pěkná akce. Zub nějak prostrčil balon za obranu na Davise, ten mi ho přihrál a já jsem se štěstím propálil gólmana mezi nohy. Takže super,“ pochvaloval si Dvořák zakončení spolupráce Zoubeleho a Ikauniekse.

„Myslím si, že u něj je to o důvěře. Celou dobu ji cítil a takhle to splácí,“ pochvaluje si Dvořákovo střelecké probuzení Svědík. „Má za sebou velice poctivou přípravu, je fyzicky dobře připravený. Tentokrát měl jednu příležitost a tu proměnil. Doufám, že mu to vydrží.“

Někdejšímu hradeckému kanonýrovi, který během prvoligové sezony dokázal nastřádat až devět tref, by měla pomoct také nová pozice v týmu. „Souvisí to s celkovým herním projevem mužstva. Co jsem sledoval zápasy předtím, při bránění se dostával hodně hluboko,“ všiml si Svědík. „Já po něm chci trošku jiné věci. A myslím, že potom i směrem dopředu má více síly.“

Tři body proti Slavii pomohou. Ostatní sledovat nechtějí

Přesto, že hlavní palební silou Jihlavy by měl zůstat lotyšský snajpr Davis Ikaunieks, více gólů od Dvořáka by Vysočině mohlo pomoct k častějším bodovým ziskům.

„Výhra nad Slavií je pro nás velkým povzbuzením. Tři body s takovým soupeřem pomůžou,“ připouští aktuálně nejzkušenější jihlavský forvard. „Ale vyhráno samozřejmě nemáme. Ještě těch vítězství musíme udělat spoustu. Musíme na to navázat. A doufám, že se nám to bude dařit častěji než loni.“

Radost z nečekaného zisku Jihlavě může trochu kalit fakt, že se o víkendu dařilo i jejím konkurentům v boji o záchranu: tři body vybojovaly Karviná a Slovácko.

Aktuální situace na dně tabulky tak vypadá následovně:

11. Karviná a 12. Boleslav 17 bodů

13. Slovácko a 14. Brno 15 bodů

15. Jihlava 13 bodů

16. Ostrava 11 bodů

„Když se chceme zachránit, musíme se dívat jen sami na sebe. Hráči musí jít do zápasu s tím, že myslí na to, že chtějí uspět. Nemyslím si, že by bylo dobré se zabývat něčím jiným,“ říká trenér Svědík.

„Pokud se chceme zachránit, musíme vyhrávat. A jak budou hrát soupeři? Na to je myslím ještě brzy koukat,“ přidává se Dvořák.