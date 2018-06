Jihlavského Dvořáka si vyhlédla Olomouc. Zatím nic konkrétního, říká

„Zatím není nic konkrétního. Něco se sice rýsuje, ale hlavně se musí vyjádřit Jihlava,“ nechal se slyšet devětadvacetiletý rodák z Vysokého Mýta.

Takže se v tuto chvíli nedá říct, kde strávíte další sezonu?

Nevím, co bude. Řeší se to.

Dal jste si nějaký termín, do kdy byste chtěl mít jasno?

Ne, ale jako každý bych to samozřejmě chtěl vědět co nejdřív. Abych se mohl soustředit jen a jen na fotbal.

Dobře, zeptám se přímo, máte ještě chuť hrát za Vysočinu?

(váhá) Tak chuť... Fotbal hraju proto, že mě baví. Ale je taky jasné, že každý chce hrát co nejvýš.

Jinými slovy to na dohodu moc nevypadá?

Nevím. Pokud by byla možnost zahrát si výš, tak bych asi šel, jako každý. Ale na druhou stranu taky cítím zodpovědnost. Na padáku Jihlavy jsem se podílel i já. Prostě uvidíme, jak to všechno dopadne.

Už jste strávil zklamání z nevydařené sezony?

Jo, nějak jsem to vstřebal. Co jiného mi taky zbývá, že jo. Stalo se, svět tím nekončí. Ale štve mě to hodně.

Zamýšlel jste se nad tím, co bylo hlavním důvodem pádu do druhé ligy? Nebo jste se v tom už nechtěl víc vrtat?

Já se v tom dost vrtal během sezony. Třeba po zápase se Spartou nebo v Brně. Říkal jsem si, že už mohlo být jasno. A pak už jsem se těšil na poslední zápas, aby to bylo za námi. Bohužel se to nepovedlo.

Co vám nejvíc pomáhá při odreagování? Čas strávený se sedmiměsíčním synem Jáchymem?

Jasně. Přijdete domů a pomalu nemáte myšlenky na sestup. Nebo jo, máte, ale malej vás z nich rychle dostane. Dává nám zabrat. (usmívá se) Pořád je s ním co dělat.