S cizinou to nedopadlo, Dreksa chce Karviné pomoci se záchranou

„Mám tady smlouvu,“ prohlásil osmadvacetiletý obránce. Připustil, že si přál nadále zůstat v cizině. „Ale nějak to nedopadlo, takže jsem zůstal.“

Možnost pokračovat v zahraničí jste měl ze stejné části světa, v jaké jste byl?

Ano, nabídka byla z Kazachstánu.

To se vám tam tak líbilo?

Ne až tak, ale nemá cenu říkat něco jiného - byla to otázka peněz. Také proto jsem tam chtěl zůstat. Ale v tom Kazachstánu to nedopadlo a čekání jsem nechtěl prodlužovat. Přišlo by mi to blbé vůči trenérovi Karviné i vedení klubu. Teď se koncentruju na jarní část ligy, a jestli jsem mohl jít pryč, nebo ne, mě už nezajímá.

Prodloužení angažmá v Baku vám nevyšlo?

Tam se vyměnil trenér. A tam to chodí tak, že si chtěl přitáhnout svoje hráče, svoje cizince.

Jaký je vůbec život na Kavkazu?

Ten byl super, nad očekávání v pohodě. Spousta lidí tady má předsudky o tamějším životě, jak je tam všechno špatné, ale ty musím vyvrátit. Pro manželku to sice bylo horší, ale jen proto, že tam druhý půl rok byla sama, už tam s námi nebyli žádní Češi. Co se ale týče rodinného zázemí, tak vše bylo naprosto v pořádku.

Vaše manželka Hana, za svobodna Maléřová, hrávala za Olomouc volejbalovou extraligu. V Baku angažmá nehledala?

Volejbal už hrát nechce. Navíc tamější liga je lepší než ta česká. A k tomu je na mateřské, takže má ty pudy ještě trochu jinde (směje se).

V Baku jste byli i během loňského mistrovství Evropy volejbalistek, kde hrály Češky. Byli jste se na ně podívat?

To ano. Manželka tam měla dost známých holek, takže se s nimi potkala a bylo to pro ni takové zpestření.

A co kulturní rozdíly?

Ázerbájdžán je muslimská země. Hodně jsme jezdili na soustředění, na bázu, jak se říká, a to jsem byl na pokoji s muslimem, který se tam pětkrát denně modlil. To bylo něco jiného, než na co jsem byl zvyklý. Naučil jsem se tam ale většímu respektu. Musíte se přizpůsobit. Třeba i tomu, že tam nedostanete vepřové maso, takže jsem ho skoro rok neměl. Jen hovězí, kuřecí a skopové. Tamější angažmá nás s manželkou vytrhlo z toho českého prostředí.

V jakém stavu jste po tom roce našel karvinské mužstvo?

Je trochu jiné. Vyměnil se trenér. Jiní jsou i někteří hráči, ale těžko se mi zatím hovoří. Uvidíme až během jara.

Když jste odcházel loni, byla Karviná v lize už téměř zachráněná. Teď je v jiné pozici.

Bude to těžké. Těch bodů není tolik, abychom začínali v nějakém klidu. Musíme se poctivě připravit a co nejrychleji nasbírat body, abychom se odtrhli od toho spodku.

Sledoval jste, jak si mužstvo vedlo na podzim?

Viděl jsem přes internet hodně utkání Karviné, ale pak už jsem se na to vykašlal, protože... Vždycky, když jsem se koukal, tak to nedopadlo dobře. Poslední tři kola podzimu jsem raději neviděl.