Teplice jsou posun, mají blíž k pohárům než Boleslav, říká posila Čmovš

„Někde je člověk nechtěný, jinde potřebný, tak snad v Teplicích bude platit ta druhá varianta,“ věří obránce Čmovš.

Konec v Mladé Boleslavi jste si asi představoval jinak. Co se vlastně stalo, že vás přeřadili do juniorky?

Hodně mi to zkomplikovalo zranění kolena, než jsem se vrátil, tak tam byli dva noví trenéři. Já navíc nebyl ještě úplně fit, ale chtěl jsem hrát. To bych možná dneska udělal jinak, zjistil jsem, že člověk nic neuspěchá. Ale co bylo, to bylo, teď už se soustředím jen na Teplice.

Proč jste se rozhodl zrovna pro Teplice?

Chtěl jsem se z Mladé Boleslavi posunout do nějakého ambiciózního klubu a zůstat v dojezdové vzdálenosti od Prahy, protože se mi narodila malá holčička a já se nechtěl nikam stěhovat. Tyhle všechny podmínky Teplice splňují, navíc je tu trenér Šmejkal, kterého znám z dřívějška, stejně jako sportovního ředitele klubu Jakuba Dovalila. I to hrálo roli při mém rozhodování.

Jakou očekáváte, že budete mít roli v týmu?

Teď chci hlavně natrénovat co nejlépe, potom se uvidí. Každý chce hrát v základu, ale nejdřív se musí ukázat na hřišti. Potřebuju se teď hlavně cítit dobře, co nejvíc toho odehrát.

Koleno drží?

Je to v pořádku. Ještě jsem s tím trochu laboroval minulý půlrok, ale díky trenérovi Uhrinovi jsem měl čas dát se do kupy, jsem připravený.

Jak se těšíte, že si po přestávce zase zahrajete ligu?

Těším se, fotbal mi chyběl, to zranění bylo dlouhé. Pak ještě ty komplikace, nic příjemného.

Jaká adresa jsou Teplice?

Jsou v první lize nad Mladou Boleslaví, takže k evropským pohárům mají určitě blíž. Každopádně liga je vyrovnaná, co jsem sledoval, tak některé zápasy Teplice ztratily v závěru, kdyby to dotáhly do vítězného konce, tak od pohárů není žádný bodový odstup. Podle mě jsou docela blízko.

Jak těžké pro vás bylo znovu naskočit do přípravných zápasů po dlouhé pauze?

Natrénoval jsem toho od začátku listopadu už dost, tak jsem rád, že můžu hrát. Fyzicky i na balonu se cítím dobře, teď se hlavně soustředím na to, abych v přípravných zápasech nevletěl do nějaké kraviny a znovu se nezranil.

Prošel jste mnoha zahraničními štacemi, hrál jste v Bulharsku, v Holandsku či v Rumunsku, ale také v indické Bombaji. Jaké to bylo angažmá?

Zajímavé! Když jsem končil v Levski Sofia, kde začaly finanční problémy, tak jsem měl možnost buď změnit smlouvu, což jsem nechtěl, nebo jít pryč. Tehdy byl trh po Evropě už zavřený, bylo po přestupním období, takže zbývala Asie a naskytla se tahle možnost. Rád na to vzpomínám. Dvacetimilionové město, počasí, jídlo, kultura, všechno to bylo něco úplně jiného, než na co jsme zvyklí v Evropě. Zajímavá zkušenost!