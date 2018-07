Nadějný Bucha už patří Plzni, Slavia však s jeho odchodem nesouhlasí

„Pavel Bucha se po dopoledním podpisu smlouvy ihned přesunul za týmem na rakouské soustředění, kde se zapojí do tréninkového procesu. Celá záležitost se urodila velmi rychle, nicméně shoda s trenérským týmem Viktorie byla jednoznačná,“ řekl pro klubový web generální manažer Viktorie Adolf Šádek.

„Je to prototyp moderního středního záložníka, který zvládá na vysoké úrovni veškeré herní činnosti,“ dodal.

Bucha v minulé sezoně dostal šanci v áčku Slavie, jejíž dres oblékal od svých deseti let po přestupu z Neratovic. Hned v prvním jarním zápase nastoupil v základní sestavě, celkem si připsal pět ligových startů. Probojoval se i do národního týmu do 20 let.

Jenže pak se Bucha a jeho zastupující agentura Sport Invest nedohodli se Slavií na prodloužení smlouvy, jelikož klub z Edenu nechtěl přistoupit na výstupní klauzuli. Bucha byl následně přeřazen do juniorky. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík v důsledku kauzy oznámil, že už nebude se Sport Investem spolupracovat.

Bucha začal přípravu v juniorce Slavie, ovšem nemožnost trénovat s prvním týmem a další kroky vedení Slavie byly údajně podle nových předpisů FIFA porušením smlouvy, kterou tak Bucha vypověděl.

Jaroslav Tvrdik (Twitter) @JaroslavTvrdik Kdo necti barvy cervenobile a hvezdu ve znaku, at radeji v jinem klubu hleda svoje misto. Drzte nam palce, at jako jiny velky klub dotahneme posilu s cislem sedm na dresu :-) a ta nam vsem spolu se soucasnym tymem radost prinasi :-) 5 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

„Slavia obdržela výpověď smlouvy Pavla Buchy. Hráč následně přestal plnit smluvní povinnosti, respektovat pokyny nadřízených a neúčastnil se tréninků. Klub s výpovědí smlouvy ani bezprecedentním postupem hráče a jeho agentů nesouhlasí. Záležitost je v rukách právních zástupců a klub se k ní již dále nemůže vyjadřovat,“ uvedla Slavia v prohlášení na svém webu.



Výpověď smlouvy Fotbalová asociace ČR zaregistrovala a z Buchy byl volný hráč. Toho využila Plzeň a podepsala s hráčem smlouvu. Slavia nyní může případ předat sboru rozhodců. Pokud ta určí, že Bucha vypověděl smlouvu neprávem, bude muset Slavii uhradit kompenzaci.

„Je potřeba zdůraznit, že úloha aparátu FAČR je v celé této věci čistě administrativní. FAČR neměla ani jinou možnost, než provést kroky spojené se zrušením registrace původní smlouvy a následně kroky spojené s registrací smlouvy nové. Samotnou oprávněnost či platnost výpovědi smlouvy vůči Slavii zkoumá až Sbor rozhodců zřízený právě pro posuzování sporů z profesionálních smluv mezi kluby a hráči. Ten se bude celou záležitostí zabývat pouze v případě, že výpověď klub SK Slavia Praha napadne,“ řekl ČTK tiskový mluvčí FAČR Michal Jurman.