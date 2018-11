Taková porážka bolí hodně, štve Stronatiho derby s Opavou

Čím to, že Opava byla důraznější? To byla vždy vaše přednost.

Nevím... Taky jsme samozřejmě chtěli být důrazní, ale přišlo mi, že v důležitých okamžicích byla tvrdší Opava. Získávala tak odražené balony.

Přitom jste nezačali špatně, že?

Bary tam měl dvě šance. Vojta Šrom mu to vytáhl a pak ty nůžky letěly těsně vedle. Potom už to byl spíš zápas o soubojích ve středu hřiště. Ani moc střel na bránu nebylo. Jenže Opava měla dvě šance a ty využila.

Co se stalo při tom prvním gólu Opavy, kdy míč přeletěl za ostravskou obranu ke Kayambovi?

Šel jsem do souboje se Smolou a míč propadl. Asi jsem to měl spíše odhlavičkovat nebo tečnout. Ale nedostal jsem se tam, což byla chyba. Navíc jsme se blbě zajistili, protože Kayamba si před branku naběhl úplně sám.

Měli jste šest rohů. Mohli jste z nich něco vytěžit?

Určitě. Když jich máte tolik, tak dvakrát třikrát jsme se měli dostat do šance. Povedlo se nám to jen jednou, ale těch závarů mělo být víc. Opavští to vždycky nějak odhlavičkovali. Asi to budeme muset víc cvičit, protože tohle bylo špatné.

Máte za sebou dvě porážky. Je to komplikace v boji o první šestku?

Každá porážka bolí a je komplikací. Navíc v derby. Na druhou stranu je to fotbal. Od pondělí už musíme Opavu vymazat z hlavy. Bude to samozřejmě těžké, ale už s tím nic nenaděláme. Musíme to napravit a do konce podzimu všechny zbývající čtyři zápasy zvládnout.