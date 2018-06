Stronati se vrátil do Ostravy, podepsal smlouvu na čtyři roky

Stronati v Baníku před pěti lety zahajoval prvoligovou kariéru, pak z Ostravy přestoupil do Austrie Vídeň, která ho v uplynulé sezoně nechala hostovat v Mladé Boleslavi.

Po vypršení smlouvy v rakouské metropoli si bývalý mládežnický reprezentant plácl znovu s Baníkem a nyní se připojil k týmu.

„Vždycky jsem říkal, že se do Baníku chci vrátit, pro mě to je srdeční záležitost. Je pravda, že jsem možná nečekal, že to bude už tak brzy, ale mám velkou chuť a těším se na to. Jenom doufám, že budeme pokračovat ve výkonech z konce jara. Mužstvo tady má kvalitu na horní polovinu tabulky,“ řekl Stronati.

Baník má nyní na post stopera Stronatiho, Martina Šindeláře, Jakuba Pokorného, Oleksandra Azackého a jedná o prodloužení smlouvy se zkušeným Václavem Procházkou. Je tedy předpoklad, že někdo z této pětice hráčů odejde na hostování.