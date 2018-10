Chceme být slezské jedničky, burcuje ostravský stoper Stronati

„Bude to těžké utkání, protože Karviná hraje docela dobře. Jsou sice v tabulce dole, ale vzadu hrají kompaktně,“ upozornil Stronati.

Bude střetnutí vypjaté jako klasické derby?

Je to pro nás derby, i když ne takové jako s Opavou. Rozhodně budeme chtít ukázat, že jsme ve Slezsku týmem číslo jedna.

Říká se, že derby nemá favorita...

Ani nechci říkat, kdo je favorit. Podle postavení v tabulce i proto, že hrajeme doma, bychom jím měli být my. Ale na to se nedíváme. Na hřišti se ukáže, kdo je lepší.

Máte za sebou těžké domácí zápasy se Spartou (0:1) a Slavií (2:1). Bude to s Karvinou méně náročné?

Každé utkání je jiné a hrajete ho jinak. Když přijede Sparta nebo Slavia, tak je to specifické jak pro nás, tak pro lidi. Ale i na Karvinou se musíme připravit stejně jako na Spartu, protože je to prvoligový zápas a my se chceme držet pořád nahoře.

V čem je podle vás největší síla Karviné?

Po ztrátě míče jdou rychle nahoru, mají silnou střelu z dálky i silného útočníka Wágnera, který umí balony sklepnout. Na to si musíme dát pozor.

Pohlídat Tomáše Wágnera bude asi vaše práce. Jak na něj?

To bych před zápasem nerad prozrazoval. Ale trenér nám řekl, jak budou hrát.