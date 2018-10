Dík patří trenérům. I když Slováci nehráli žádný supr zápas, řekl Schick

Jako Gaius Iulius Caesar po vítězné bitvě proti pontskému králi Farnakovi mohl Patrik Schick po skalpu Slováků vyhlásit: „Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.“



Stačila mu chvilička, jeden dobře načasovaný náběh na Dočkalův centr a pak hlavně přesná hlavička: Slovensko - Česko 1:2.

Úleva?

Jsem hrozně rád, že jsme to zvládli. Sami víme, že v posledních zápasech to z naší strany nebylo ono, ale tohle vítězství je pro nás strašně důležité. Jak z hlediska vývoje ve skupině, tak pro naše sebevědomí.

Co bylo tentokrát jinak?

Zaprvé je třeba říct, že Slováci nehráli žádný supr zápas. A my jsme předvedli, na co jsme byli připravení. Minule nás Ukrajina zaskočila tím, jak kombinovala, rozehrávala, a my netušili, kam dřív skočit. Proti Slovensku každý přesně věděl, kde má stát; byli jsme opravdu dobře připravení.

Díky dobré práci nových trenérů?

Patří jim velký dík. A tím rozhodně nechci pohoršovat nebo nějak snižovat práci pana Jarolíma, jen nám to teď prostě vyšlo vítězně, určitě si nebudeme na nic stěžovat.

Jaké to bylo začít utkání mezi náhradníky?

Tu roli jsem přijal. Protože možná právě pro tenhle zápas se logicky hodilo, že naskočí Krmelec. Myslím, že taktika, s kterou jsme do utkání šli, vyšla výborně.

Nebyl jste v úvodu překvapený opatrnou hrou Slovenska?

Byl, čekal jsem, že se budou v kombinaci víc tlačit dopředu, místo toho zůstávali vzadu, těžko se do nás dostávali. Až když dali gól, tak se jejich hra zlepšila, trošku nás zmáčkli, ale na žádnou jejich vyloženou šanci si nevzpomínám.

A ještě poslední věc: bylo to vaše první federální derby. Jak vás jeho atmosféra vtáhla?

Byla výborná, jen jsem asi čekal víc českých fanoušků. Trošičku mě to mrzí, konečně mohli zažít vítězství na stadionu, navíc proti takovému soupeři. Ale na domácí odvetu snad přijde plný stadion a atmosféra by mohla být ještě lepší.