Byli jsme píchlí, bez života. Ale dopadlo to dobře, ulevil si Schick

Schick naskočil až do druhého poločasu. Společně s Krmenčíkem vytvořil údernou dvojici, která soupeře zlomila.

První půli proti outsiderovi ovšem čeští fotbalisté nezvládli. Chybovali, kazili jednoduché přihrávky a gólem z páté minuty prvních pětačtyřicet minut dokonce prohráli.

„Nerad bych snižoval kvalitu Číny, protože jsme sami viděli, že nás v prvním poločase hodně trápili. Ale myslím si, že jsme takovému soupeři měli dát víc gólů,“ řekl Schick.

Čím si vysvětlujete ten první poločas?

S takovým soupeřem se tohle občas stává. Řeknete si, že je přejedete, ale najednou dostanete gól... Bylo to hodně nepříjemné, byli jsme takoví píchlí, bez života. Naštěstí jsme to ale nakonec zvládli a jsme za to všichni rádi.

Pomohla poločasová střídání. V útoku jste hrál vedle Michaela Krmenčíka, může vaše spolupráce fungovat v reprezentaci dlouhodobě?

Já si myslím, že ano. Formaci a sestavu samozřejmě vždy vybere trenér, ale já můžu říct, že v systému na dva útočníky hraju rád, vyhovuje mi to. Společně s Michaelem jsme během zápasu celkem dost komunikovali, párkrát jsme si to mezi sebou dali, takže to snad nebylo úplně špatné.

Jak váš, tak Krmenčíkův gól byl z dorážky. Bylo těžké se proti Číně prosadit?

Když dlouho nemůžete dát gól, tak se snažíte chytnout čímkoli, jakýmkoli způsobem. Také ta první trefa Tomáše Kalase byla hodně šťastná, ta moje byla pak dost podobná. Naštěstí platí všechny góly stejně. Jsme rádi, že to takhle dopadlo.

Co je nutné před soutěžními zápasy ještě vylepšit?

Samozřejmě, že jsou vidět určité rezervy. Ale takhle rychle říct, co přesně bychom měli zlepšit, nedokážu.

V jaké náladě se budete vracet do Říma?

Po té dvanáctihodinové cestě asi nebudu úplně čerstvý, ale po fotbalové stránce budu určitě natěšený. Být v nominaci na zápas, nebo rovnou v základní sestavě, na to by se těšil každý.