Pozice se změnila, ví Schick. Národní tým potřebuje, aby se už předvedl

Právě od něj se očekává, že v národním mužstvu bude stěžejním hráčem, tahounem, střelcem. Česko nemá talentovanějšího fotbalistu než je Patrik Schick.

Ze Sampdorie Janov loni přestoupil do AS Řím, poprvé si zahrál Ligu mistrů, dokonce pomohl do semifinále přes Barcelonu.

Národní mužstvo však už potřebuje, aby svou sílu ukázal.

„Moje pozice se asi nějak proměnila. Ale to, že jsem přestoupil do Říma neznamená, že bych měl mít jisté místo v reprezentaci. To vůbec ne. Záleží na každém z nás, jaké bude podávat výkony,“ upozorňuje.

Fanoušci teď o reprezentaci nemají velké mínění, debakl s Austrálií byl ostudou. Schick je jedním z těch, kteří to mohou změnit.

„Myslím, že kluci tady jsou šikovní. Kvalita tu určitě je, jen musíme zapracovat na souhře,“ všiml si. „Ale je trochu rozdíl hrát italský fotbal a pak mezistátní zápasy. Jsem zvyklý na jiné taktické věci.“

Na kempu v Rakousku se se spoluhráči chystá, aby páteční ostudu s Austrálií napravili. Ve středu dostanou Češi příležitost proti Nigérii.

„Zapomíná se blbě. Ale stalo se... Byl to sice přátelský zápas, ale rozhodně se z něj musíme poučit, aby se to v důležitějších utkáních neopakovalo. Zapomenout se dá, až přijdou lepší výsledky,“ říká Schick.

„Nejde na to přestat myslet. Druhý den se jde zase trénovat, takže zapomenout jedině prací a tréninkem. A pak dalším zápasem.“

Upřímně, pro Čechy je nyní složité najít pro přípravná utkání zaujetí, zápal. Nemají před sebou mistrovství světa jako jejich soupeři. Po sezoně jim červnový termín bere čas na odpočinek a dovolenou před startem přípravy na další ročník.

„Máte po sezoně a vypadnete z toho. I v hlavě jste nastavený jinak. Ale zase je to národní mužstvo, motivace by měla být vysoká. Na to, že máme po sezoně, zatímco Australany čeká mistrovství světa, se nemůžeme vymlouvat.“

A co přístup, motivace? „Nemyslím si, že by někdo něco vypustil. Na reprezentaci bychom měli jezdit s nejvyšší motivací,“ zdůraznil Schick.

„Rozhodly hloupé individuální chyby, které soupeř trestal. Druhá půle nebyla dobrá, to viděl každý, ale v první jsme nehráli špatný fotbal. Chyběl jen gól,“ myslí si Schick.

Je to dva roky a týden, co v národním mužstvu debutoval. Bylo to ještě pod trenérem Pavlem Vrbou, dalších sedm startů už nasbíral pod koučem Karlem Jarolímem.

„Samozřejmě, že po tom posledním výsledku je těžké říct, že se to někam posouvá. Z mého pohledu tam posun proti minulým srazům je, na tréninku to vidím... Ale asi se o tom těžko přesvědčuje, když jsme prohráli nula čtyři,“ přemítal.