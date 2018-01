Schicka se drží smůla, český útočník AS Řím si poranil stehenní sval

„Dnes se Patrik Schick podrobil lékařskému vyšetření, které odhalilo, že hráč má v důsledku zátěže natažený čtyřhlavý sval na levém stehnu. Je tam také otok,“ uvedl římský klub na svém webu.

Jako by mu po miliardovém přestupu ze Sampdorie Janov do Říma nebylo přáno. Zdravotní lapálie ho provázely většinu podzimu. A když už se dostal na hřiště, nedokázal se prosadit. V 11 soutěžních zápasech dal jediný gól v poháru.

Očekává se, že by nyní měl absentovat zhruba dva týdny. Podle spekulací médií může mít jeho zranění také vliv na rozhodování AS Řím, zda uvolní do Chelsea elitního útočníka Edina Džeka, za kterého má na stole konkrétní nabídku. Momentálně se zdá, že k přestupu nedojde.

Dvaadvacetiletý Schick v létě přišel do AS Řím právě ze Sampdorie na hostování s povinnou opcí údajně až 42 milionů eur, což z bývalého hráče Sparty a Bohemians 1905 dělá nejdražší posilu v historii AS.