Útočná síla AS Řím mluví česky. S Džekem je to jednodušší, říká Schick

Když na hřišti Chieva Verona (0:0) konečně vyběhl k zápasu od první minuty, pro fotbalistu Patrika Schicka to byla ohromná úleva.

„Byl jsem strašně šťastný,“ vrací se jedenadvacetiletý talent k nedělnímu duelu v rozhovoru pro kanál Sky Sport 24.

Celé utkání odehrál poprvé od červnového mistrovství Evropy do 21 let. V italské lize devadesát minut zvládl naposled v květnu ještě v dresu Sampdorie proti Neapoli (2:4), kdy připravil dva góly.

Od té doby prožil týdny nejistoty kvůli zranění. „To byl nejhorší okamžik. Nemůžete s tím dělat nic, jen tvrdě pracovat,“ řekl pro italskou televizi. „A nejlepší okamžik? Když jsem po přestupu poprvé dorazil do Říma a na letišti byla spousta fanoušků. To byl fantastické.“

Jenže od srpna naskočil jen na pár minut v září, pak ho trápilo svalové zranění. Do zápasu se pak vrátil až v závěru listopadu na tři minuty proti Janovu (1:1). Na začátku prosince hrál téměř půlhodinu proti Ferraře (3:1) a v neděli už celé utkání ve Veroně.

„Není jednoduché nastoupit po dvou měsících. Je přede mnou spousta tvrdé dřiny, než se dostanu do nejlepší formy. Nevím, kdy to bude, ale můžu říct, že jsem na správné cestě,“ poznamenal Schick.

Proti Chievu na hrotu nahradil Edina Džeka, jedničku v útoku AS Řím. Bosenský forward přišel do hry v 64. minutě a Schick se přesunul na křídlo.

„Je to pro mě trochu jiné, ale myslím si, že nám to šlo dobře. Edin mluví taky česky, takže je to pro nás jednodušší,“ poznamenal Schick.

Jak je známo, Džeko na začátku profesionální kariéry působil dva roky v Ústí nad Labem a v Teplicích. I když je to už deset let, pořád je schopen v češtině obstojně komunikovat.

„Jestli můžeme být nejlepší útočnou dvojicí v lize? Snad ano, ale musíme to potvrdit na hřišti,“ podotkl český útočník.

Schick zase musí potvrdit, že pro AS Řím byl správnou investicí. V létě za něj zaplatil takřka miliardu korun a udělal z něj nejdražšího hráče v historii klubu. „Je to pro mě velká motivace. Udělám všechno proto, abych nikoho nezklamal.“