Ztraceno v překladu. Jak musel Schick v Itálii řešit slova o svém snu

I když po srpnovém přestupu ze Sampdorie Janov odehrál v novém klubu především kvůli drobným zraněním jen patnáct minut, Patrika Schicka jsou v Itálii zase plné noviny.

Média mu především vyčítají, že AS Řím nepovažuje za velký klub. A předhánějí se ve spekulacích, jaké to pro něj může mít důsledky.

„Neměl jsem šanci s ním ještě mluvit osobně,“ poznamenal trenér Eusebio Di Francesco v nejčerstvějším vyjádření pro Corriere dello Sport. „Ale co o tom vím, tak to snad bylo do italštiny špatně přeloženo,“ prohodil kouč.

Posuďte sami, čím si Schick „zavařil“.

„Doufám, že se za pár let posunu někam ještě výš, kde budu logicky ještě líp placený - mně tyhle motivace vždycky hodně pomáhaly k výkonu,“ zaznělo v rozhovoru pro Reportér.

A kam? „Dobrá otázka, o moc výš (z AS Řím) se už posunout nejde. Ale přece jen pár klubů zbývá... Vždyť víte. Dejme tomu Real Madrid, Barcelona nebo Manchester United.“

Přijde vám, že si Schick neváží působení v AS Řím? Nebo že Real, Barcelona a Manchester nejsou jiný level?

Přesto musel články, které stály na větě vytržené z kontextu, vysvětlovat.

Na svůj instagramový účet umístil fotografii v tmavě červeném dresu se vzkazem: „Jsem hrdý a šťastný, že jsem tady. Nikdy mě nenapadlo odejít. Dělám všechno pro to, abych se co nejdřív vrátil na hřiště. V hlavě mám jedinou věc: pro AS udělám maximum. Forza AS Řím navždy.“

Sono orgoglioso e felice di essere qui, non ho mai pensato di andare via! Adesso faccio tutto per tornare al campo.Ho in testa una cosa sola: dare il massimo per la Roma! Forza Roma Sempre!!!!!!!!!!❤️ Příspěvek sdílený Patrik Schick (@p_schicky), Lis 7, 2017 v 11:46 PST

V minulých dnech Schick absolvoval vyšetření u vyhlášeného lékaře Müllera-Wohlfahrta v Německu. „Údajně se něco přehlédlo při vyšetřeních. Když to zkusil v tréninku naplno, tak se jeho stav zhoršil. Věřím, že se dá co nejdřív dohromady, abychom na jaře ho mohli využít,“ poznamenal trenér české reprezentace Karel Jarolím, kdy skládal nominaci na probíhající turné národního mužstva v Kataru.

Jedenadvacetiletý útočník by se však během reprezentační přestávky mohl dát do kupy. Nejčerstvější zprávy o jeho stavu prozradil římský kouč Di Francesco.

„Patrik zatím ještě není v ideální fyzické kondici, dlouho nehrál, ale můžu vás ujistit, že technicky je na tam skvěle. Chce dokázat, že si zaslouží angažmá v AS Řím. Doufám, že ho budu mít k dispozici na derby,“ řekl Di Francesco.

Souboj s Laziem je na programu příští víkend. I když bude Schick připravený na lavičce, zřejmě do utkání o přední umístění v tabulce ještě nezasáhne.