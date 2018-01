Rád bych zůstal i na jaře v Karviné, říká brankář Le Giang

Už tušíte, zda v Karviné zůstanete?

Zatím ne. Uvidíme, jak dopadnou jednání. Ale v Karviné jsem prožil krásný půlrok. Budu šťastný, když se všichni dohodnou a zůstanu tady.

Cítíte šanci být jedničkou?

Odchytal jsem pět zápasů, za které jsem velmi vděčný. Hodně mi daly po všech stránkách. Budu se soustředit na svůj výkon, trénovat s plným nasazením, a pak bude záležet jen na tom, pro koho z brankářů se trenéři rozhodnou. To už bude na nich.

Co říkáte tomu, že by se do Karviné mohl vrátit Jan Laštůvka?

Zaslechl jsem něco, ale nevím, zda se to zakládá na pravdě. To jsou věci, které se mě netýkají. Něco, co nedokážu ovlivnit, neřeším.

Přesto – pokud by do mužstva přišel Laštůvka, měl byste situaci složitější.

Ano, bylo by to něco jiného, ale zatím nic takového není potvrzeného. Navíc sám nevím, jak dopadnou jednání ohledně mého dalšího působení, zda tady budu pokračovat.

Je znát, že Karvinští o vás mají zájem?

Cítím, že ho mají. A vnímám i spojení s lidmi ve městě i s kabinou, která je fantastická. Jsou to jen samá pozitiva.