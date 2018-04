Potřebujeme už doma vyhrát, burcuje plzeňský záložník Hrošovský

Trenér Pavel Vrba hodně spoléhá zejména na jeho pracovitost, slovenský reprezentant naběhá vždy velkou porci kilometrů a společně s Tomášem Hořavou patří k motorům plzeňské hry.

„Hrajeme doma, kde nám poslední zápasy nevyšly, chceme se ukázat v lepším světle. Kvůli fanouškům i proto, že máme ligu dobře rozehranou, potřebujeme vyhrát,“ říká Hrošovský před Karvinou.

Plzeň - Karviná Sledujte od 20.15 online.

Zvedla se po vítězství v Brně (3:1) nálada v kabině?

Vždycky je samozřejmě pro mančaft příjemnější, když se vyhrává. Nebylo to špatné ani předtím, ale je jasné, že po těch posledních zápasech se to zlepšilo.

Co udělat pro to, abyste poprvé na jaře doma vyhráli?

Musíme do toho dát víc než v předchozích zápasech, které jsme nezvládli. A hlavně navázat na zlepšené výkony se Spartou a v Brně.

Karviná ale také hraje o hodně, pořád nemá jistou záchranu...

Nebude to jednoduchý zápas. Jim jde o udržení v lize, určitě to nepřijedou jen tak odehrát. Mají dobrý tým, ale my potřebujeme ten zápas zvládnout za tři body. Musíme odevzdat na hřišti maximum.

Do konce ligy zbývá už jenom pět kol, teď se rozhoduje. Je z týmu cítit větší koncentrace?

Jednoznačně, ty nepovedené zápasy byly varováním. Koncentrace se pak zvýšila a hned to bylo znát. Dobře víme, že bez stoprocentního přístupu to nezvládneme.

Spoléháte i na podporu diváků?

Samozřejmě, jenom společně můžeme ten zápas zvládnout.