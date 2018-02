Nakopl fanouška, dostal výpověď. Teď obránce Evra míří do West Hamu

Informaci, že se má Evra připojit k West Hamu, přinesla britská média včetně BBC či Sky Sports. „Zájem má také Everton, ale Evra preferuje život v Londýně,“ napsal novinář Kaveh Solhekol. Podle něj by měl bývalý francouzský reprezentant v nejbližší době podstoupit zdravotní prohlídku.

Šestatřicetiletý obránce se tak zřejmě brzy znovu setká s trenérem Davidem Moyesem, který ho vedl během poslední sezony v Manchesteru United.

Evra z Anglie odešel v létě 2014 do Juventusu, kde odehrál dvě a půl sezony. Loni v lednu se jako volný hráč přesunul do Marseille, kde se zapsal do paměti fanoušků hlavně listopadovým zkratem před utkáním Evropské ligy na hřišti Guimaraese.

Příznivci Marseille se s Evrou hádali a několik z nich se dostalo za jednou z branek do blízkosti hřiště. Ostrá výměna názorů tam pokračovala a Evra jednoho z nich kopl do hlavy. Jako první hráč v historii soutěže byl vyloučen ještě před úvodním hvizdem.

Moyesovi by se Evra hodil zejména proto, že levý bek Arthur Masuaku nemůže hrát šest zápasů kvůli trestu za plivnutí na soupeře v zápase Anglického poháru. Jedinou variantou West Hamu na tento post je momentálně Aaron Cresswell.

Evra by měl podle webu The Guardian podepsat krátkodobý kontrakt do konce aktuálního ročníku.

Útok Patrice Evry na fanouška: