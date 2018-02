Jsme spokojení, výsledek bereme, řekl Limberský a chválil fanoušky

V 75. minutě to byla pro Plzeň vůbec první nadějná šance v utkání, kterým vstoupila do vyřazovací fáze Evropské ligy a také do jarní sezony.

V srbské metropoli se Plzni dlouho nedařilo, byla horším týmem, ale závěr zvládla. Chvíli po Limberského zmařené možnosti vyrovnal Řezník. Remíza 1:1 je pro domácí odvetu výhodná, favoritem na postup do osmifinále je Plzeň.

„Prohrávali jsme a vzhledem k průběhu zápasu výsledek bereme. Remíza jedna jedna je lepší než nula nula, ale pořád to vidím jako otevřené,“ řekl Limberský po utkání novinářům.

„Byl to první ostrý zápas, takže jsme nebyli extra rozehraní. Posledních třicet minut jsme hráli dobře. Měli jsme tam nějaké střely, mně jednu, která vypadala slibně, zblokovali. Od těch posledních třiceti minut bychom se mohli odpíchnout,“ tvrdil Limberský.

„V prvním poločase nám chybělo všeobecně zakončení. I když jsme se tam dostali, hledali jsme složitá řešení a nestříleli jsme.“

Plzeň jako první inkasovala, na brance Tawamba z 58. minutě se nechtěně podílel právě Limberský, který přizvedl Vuličevičův centr a kamerunský útočník hlavou překonal bezmocného Aleše Hrušku. „Chtěl jsem tam dát nohu, abych to zblokoval, bohužel mi ji jenom škrtlo, takže trošku smůly,“ podotkl Limberský.

Po zápase plzeňští fotbalisté šli poděkovat před sektor svých fanoušků. Když opouštěli hřiště, tleskali jim i ti domácí.

„Chtěl bych poděkovat jak domácím, tak našim fanouškům. Byla to jedna z nejlepších atmosfér, co jsem zažil,“ prohlásil čtyřiatřicetiletý obránce.

Příznivci Partizanu jsou přitom řazeni mezi nejproblematičtější v Evropě a srbský mistr kvůli řádění chuligánů několikrát musel hrát před prázdnými tribunami. „Slyšeli jsme, že i naši fanoušci si s nimi rozumí, takže v tom problém nebyl. Spontánně nám zatleskali, když jsme šli do kabin. Toho si vážíme,“ uvedl Limberský.