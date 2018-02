Rozjetá Paříž vyzve nejistý Real. Jsme lepší než dřív, tvrdí Di María

Byl to divoký zápas. Vzpomínáte? Paříži nestačilo domácí vítězství 4:0, v odvetě prohrála 1:6 i kvůli kontroverznímu rozhodnutí německého sudího Aytekina, který v nastavení odpískal penaltu po nafilmovaném pádu Luise Suáreze.

Předpokládané sestavy Real Madrid: Navas - Nacho, Ramos, Varane, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modrič - Bale, Ronaldo, Benzema. PSG: Areola - Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Yuri - Verratti, Diarra (Pastore), Rabiot - Mbappé, Cavani (Di María), Neymar.

Hořkost z vyřazení už však vstřebali.

„Ztratili jsme neskutečný zápas, ale bylo to prostě součástí naší cesty. Poučili jsme se. Nejsem typ hráče, který by někoho obviňoval. Stalo se, už to nevrátíme. Minulost,“ říká uruguayský kanonýr Edinson Cavani.

„Máme vysoké ambice, ale i schopnosti je naplnit. Také jsme si vědomi toho, že abyste v Lize mistrů zvítězili, musíte mít i trochu štěstí,“ vzkazuje Ángel Di María, který má za sebou také působení v dresu Realu.

Madridský celek tak výborně zná. „Hodně držíme míč, zatímco Real spoléhá spíš na protiútoky. Po ztrátě jdou okamžitě dopředu. Jejich hráči to mají moc dobře naučené. Proto je tak těžké proti nim kontrolovat hru. Stylem jsme blíže Barceloně než Realu,“ dodává.

Liga mistrů Osmifinále Real Madrid - PSG (středa 14. 2., 20:45)

PSG - Real Madrid (úterý 6. 3., 20:45)

Zatímco Paris Saint-Germain drtí ve francouzské lize jednoho soupeře za druhým, fotbalisté Realu Madrid se trápí. Španělský obhájce titulu načne dvojzápas doma, ale favoritem není.

V Lize mistrů se kluby naposledy střetly ve skupinové fázi na podzim roku 2015. Zápas v Paříži skončil bezbrankovou remízou, při domácím utkání se pak radoval Real.

„Pamatuji si, že přestože jsme v Madridu prohráli 0:1, předvedli jsme vůbec jeden z nejlepších našich výkonů sezony,“ vzpomíná pařížský záložník Adrien Rabiot.

V tabulce španělské soutěže je Real Madrid až čtvrtý. Povzbuzením pro něj může být alespoň výhra nad Realem Sociedad, kterému o víkendu nasázel pět gólů.

„My se musíme především soustředit na svou hru, to je nejdůležitější.

Samozřejmě to proti Paříži bude těžké, ale to bylo i loni, když jsme narazili na Bayern, Atlético a Juventus. A dokázali jsme vyhrát. Jasně, bude to obtížné, ale já jsem optimista a těším se,“ neztrácí naději záložník Realu Toni Kroos.

Vinou poranění kyčle chyběl v sestavě PSG pro poslední ligové utkání Cavani. Jeho start v úvodním zápase je tak nejistý. Zdravotní potíže trápí i Layvina Kurzawu a Thiaga Mottu.

Real bude kvůli disciplinárnímu trestu postrádat Daniho Carvajala, problémy se zraněním má Dani Ceballos.