Pařížské hvězdy zastínil obránce Kurzawa, hattrickem překvapil i sebe

Kurzawa dal všechny tři góly ve druhém poločase poté, co v prvním zařídili domácím dvoubrankový náskok Neymar a Marco Verratti. Pro francouzského obránce šlo o vůbec první pohárové trefy v dresu pařížského celku, kam přišel před dvěma lety v srpnu z Monaka.

Francouzský reprezentant se také stal teprve druhým hráčem Parist St. Germain, který dokázal dát v Lize mistrů hattrick. Jako prvnímu se to v říjnu 2013 podařilo Zlatanu Ibrahimovicovi shodou okolností také proti Anderlechtu. „Mám obrovskou radost, vždyť jsem dal první hattrick v kariéře,“ řekl Kurzawa.

Pětadvacetiletý Kurzawa se poprvé prosadil v 52. minutě, kdy dorážel do prázdné branky poté, co Neymar z přímého kopu trefil tyč. V 72. minutě skóroval po centru Daniho Alvese a šest minut nato přidal ranou po zemi třetí gól. „Jsem obránce, takže to i mě překvapilo. Sice jsem už dřív nějaké góly dal, ale tři jsou hodně. Musím poděkovat spoluhráčům, protože nebýt jich, ani jeden gól bych nedal,“ uvedl.

Paris St. Germain si díky vítězství zajistilo dvě kola před koncem skupiny díky čtyřem výhrám v řadě postup do osmifinále a na cestě navíc překonalo rekord Manchesteru United ze sezony 1998/99. Pařížský celek totiž ve čtyřech zápasech dokázal nastřílet 17 branek a ani jednou neinkasoval.

„Před sezonou jsme si řekli, že nechceme dostávat góly. Momentálně jich hodně dáváme a žádné nedostáváme. Je to zásluha celého týmu od útočníků až po brankáře,“ řekl Kurzawa. „Chceme postoupit z prvního místa, takže chceme vyhrát i zbývající dva zápasy,“ dodal.