Fotbalisté Pardubic se ve druhé lize chytili i díky bídě Žižkova

Hattrick? Další gól si pošetřím na jindy, slíbil Černý Svými gólovými údery do sítě Žižkova v podstatě orámoval poločasovou pauzu. V prvním případě, ve 44. minutě, pardubický forvard Pavel Černý jen prodloužil do brány špičkou centr Ladry od pravé lajny a zvýšil na 2:0. Ve druhém náskok v 50. minutě pojistil obstřelením gólmana žižkovské Viktorie Karla Hrubeše po pravé ruce poté, co si doběhl průnikovou přihrávku. Pro Černého to byl už pátý gól v sezoně; na čele tabulky pardubických kanonýrů se tak odstřihl od distancovaného kolegy z útoku Michala Petráně, jenž dal dosud tři. „Od první minuty jsme diktovali tempo, vlítli jsme na ně a vypracovali jsme si šance. A díkybohu jsme je tentokrát proměňovali,“ pochvaloval si Černý po sobotním vítězství 3:1 nad Pražany. A doplnil: „Škoda toho obdrženého gólu, zase jsme vzadu neuhráli nulu. Ale tentokrát nás to tolik mrzet nemusí.“ Skóre hovoří jasně. V čem myslíte, že jste soupeře ze Žižkova na trávníku předčili?

V prvním poločase úplně ve všem. V nasazení, bojovnosti, v tom, že jsme neztráceli balony v kombinaci. Útočili jsme po stranách, což byl záměr. Byla spousta možností z toho dát branku nebo dostat se do nebezpečných pozic. To nám vyhovovalo. Ve druhém jsme hned dali třetí gól; pak bylo vidět, že se Žižkov sice snažil, ale branku snad ani neohrozil. To vy sám jste mohl klidně nastřílet hattrick.

Bylo k němu hodně blízko. Od Tomáše Ladry jsem dostal ještě jeden fantastický balon na zadní tyč, ale nezasáhl jsem ho ideálně. Štve mě to, trefy mohly být tři. Ale budu radši, když gól přijde zase jindy, až to bude potřeba. Jak se vám hrálo vpředu s novým parťákem Petrem Rybičkou, který nastoupil poprvé v základní sestavě?

V prvním poločase na něj byla odpískaná penalta. A troufám si říct, že j ak šel předtím sám na gólmana, soupeř mu tam taky podrazil nohy. To mohla být druhá. Udržel spoustu balonů, přihrál mi na třetí gól. Splnil to, co se od něho očekávalo. V 67. minutě jste si vyslechl potlesk diváků a šel střídat. Nepřišlo vám nakonec vhod, že jste se díky tomu schoval před silným deštěm, který následoval?

To ne, chtěl jsem pokračovat, pomoci týmu na hřišti. Jsem tu od toho, abych hrál. Ne, abych se schovával. (úsměv)