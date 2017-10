Frťala po prohře v Pardubicích: Jsme mistři světa v nevyužití situací

„Jsme mistři světa v nevyužití situací, kdy jsme asi poosmé ze třinácti zápasů vedli, ale nedotáhli utkání do vítězného konce,“ vypočetl zklamaný kouč hostů Zdenko Frťala.

Zdenko Frťala - trenér Varnsdorfu

Jeho tým měl přitom skvěle nakročeno k překvapivému úspěchu. Pardubicím dlouho scházela v útočné fázi lehkost a přesnost. Náznaky šancí měli v první půli Petráň či Černý, ale bezgólovým stavem nepohnuli. To se nedařilo ani Severočechům, kteří ovšem nehráli nijak zataženě a také se snažili o postupný útok. Gólu se dočkali po chybě Pirocha, kdy se míče zmocnil Makedonec Durdević, jenž napřáhl a s pomocí teče domácího stopera se balon snesl do brány.

„Vyjma deseti minut, kdy jsme se trochu zvedli, nebyl první poločas z naší strany vůbec dobrý,“ prohlásil kouč Pardubic Jiří Krejčí.

V defenzivě se domácí beci dopustili několika minel, a tak trenéři přeskupili složení obranné čtveřice. Při absenci klíčového stopera Šejvla, jehož ze hry vyřadila angína, to na stoperu zkusil zpočátku mladík Surzyn. Ten poté putoval na kraj místo zkušenějšího Křapky.

Jenže v 56. minutě zvýšil náskok hostů Breda. Pardubice srovnaly během pouhých čtyř minut. Nejdříve se po prodlouženém rohu trefil hlavou nabíhající stoper Křapka, následně se k odraženému míči po střele Černého dostal kanonýr Petráň a Pod Vinicí propuklo nadšení. „Od prvního inkasovaného gólu Pardubice udělaly maximum pro to, aby vývoj otočily,“ dodal varnsdorfský kouč Frťala.

„I když nám to nešlo a soupeř byl nepříjemný, začali jsme více bojovat a rvát se o míče. Zápas jsme vyloženě urvali,“ podotkl jeho pardubický protějšek Krejčí.

Těsně před vyrovnáním však předvedl výtečný zákrok Knobloch, který zhatil tutovku Dordičovi, a zachránil tak Pardubice od třetí pohromy. „To by nás poslalo do kolen a těžko bychom s tím něco udělali. Byl to velký zlom. Poté jsme to silou vůle obrátili. Štěstí se tentokrát přiklonilo k nám,“ uznal Krejčí.

Vítěznou euforii mohl při stupňujícímu se tlaku Pardubic spustit Prosek, ale v 81. minutě pálil těsně nad. Obrat tak dokonal dvě minuty před koncem druhý stoper Piroch. A opět hlavičkou. „Oba na to mají parametry,“ dodal Krejčí.