Pardubičtí fotbalisté přivítají Chrudim. Je tu první krajské derby

Chrudim se snaží nebláznit Stejnou váhu, jakou má fotbalové derby pro Pardubice, má jistě i pro Chrudim. Kouč tamních fotbalistů Pavel Jirousek se však snaží své svěřence před nejbližším soubojem udržet nohama na zemi. „Sám sebe ani hráče nechci moc hecovat, protože někdy to bývá na škodu. Samotná atmosféra utkání podle mě aktéry vtáhne do děje a není potřeba ještě přilévat do ohně,“ říká trenér. Derby má papírově jasného favorita, ale i to Jirouska nechává chladným. „Coby nováček jdeme jako outsider do každého utkání. Všechno je to na papíře. Při optimálním výkonu jsme schopni s každým vyhrát, ale samozřejmě i prohrát. Bude to jen o tom, kdo bude v hodinu „H“ lépe připravený.“ V posledním utkání se chrudimským fotbalistům podařilo porazit Znojmo 4:1 a aktuálně jsou se čtyřmi body na desátém místě tabulky. „Potřebovali jsme výsledek, který by nás trochu vrátil do hry. To se povedlo a hráči si vyzkoušeli, že to jde. Nebudeme však z jednoho zápasu se Znojmem ani s Pardubicemi dělat závěry. Chceme hlavně nahnat co nejvíc bodů do zimy,“ plánuje Jirousek. Jak už bylo řečeno v úvodu, chrudimský šéf střídačky očekává na dnešním derby vysokou návštěvu a velmi dobrou atmosféru. „Určitě přijde hodně lidí a známých, ale hlavně bych si přál, aby ten zápas zůstal ve sportovní rovině. Po něm by měl poražený pogratulovat vítězi a každý si jít zase po svém. Netahat na trávník nějaké osobní věci.“