Vlašim? Hraje živelný fotbal, říká pardubický Jeřábek

„Jsme na vlně, chceme toho využít a získat tři body,“ potvrzuje ambice Pardubic jejich kapitán Jan Jeřábek. Vlašim úzce spolupracuje s pražskou Spartou, což se projevuje na jejím kádru - vyhrávají se tu mladí hráči ze slavného klubu. I trenér Havlíček mimochodem před časem přišel z Letné.

„Hrají takový živelný, bezstarostný fotbal. Doufám, že budeme trestat jejich chyby,“ přeje si Jeřábek.

Ve středu proti Táborsku Pardubicím parádně zafungovaly také standardky, záložník Adam Fousek i díky nim při výhře 3:0 nastřílel hattrick.

„Trenér (Jiří Krejčí) mu trochu předpověděl, že to bude jeho zápas. Jsem rád, že se mu to povedlo, minule byl totiž za výkon trochu kritizovaný. Snad mu to vydrží,“ komentoval to Jeřábek.

Úvodní výkop ve Vlašimi je naplánován na 17. hodinu, ČT sport utkání vysílá přímým přenosem.