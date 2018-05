Pardubičtí fotbalisté berou tři body. Přinesla je Mužíkova paráda

Utěšená trefa na konečných 1:0 Pardubice na chvíli posunula na třetí místo ve druholigové tabulce, nyní jsou však čtvrté.

„Kluci to na levé straně dobře vykombinovali, balon se dostal k Láďovi a ten ho krásnou střelou uklidil do brány. Paráda,“ líčil po utkání Radek Látal, jenž při zdravotní i karetní nouzi pardubického týmu coby záložník naskočil na pravém kraji obrany.

Šancí jinak v utkání bylo vážně poskrovnu; fotbalisté s balonem operovali hlavně ve středu hřiště, a když se chtěli navzájem vyslat na útočnou zteč, dávali si často nezpracovatelné centry.

„Věděli jsme, že to bude o detailech, o jedné šanci, gólu. Což se potvrdilo,“ uvedl na pozápasové tiskovce trenér vítězných Pardubic Jiří Krejčí. „Asi by tomu spíš slušela remíza, ale jsme o gól šťastnější.“

Podle něho se střetnutí podobalo tomu, jež spolu oba týmy sehrály v první části soutěže. „Vstupovali jsme do něj opravdu s pokorou, protože jsme Třinec viděli v posledních dvou zápasech a je to silné mužstvo, organizované, bojovné. Vítězství si strašně ceníme,“ řekl. Třinec předvedl soustředěnou hru s poctivým bráněním; v 53. minutě navíc domácím přichystal horkou chvilku, když stoper Sokol musel balon kutálející se za zády brankáře Šmída směrem do sítě odkopnout do bezpečí.

I proto překvapilo, že třinecký kouč Jiří Neček označil porážku svého mužstva 0:1 za spravedlivou.

„Rozhodující gól byl vyústěním našeho výkonu,“ mínil Neček. „Naši útočníci se mi vůbec nelíbili. Domácí byli bojovnější, silnější na míči,“ srovnával.

V základní jedenáctce domácích kromě výše zmíněných Látala s Prosekem nastoupil i jeden čistokrevný debutant, teprve 18letý dorostenec Tomáš Solil. Ve středu zálohy bezesporu nezklamal, naopak. Patřil k nejlepším na trávníku a ukázal příslib do budoucna. V 19. minutě protáhl hostujícího gólmana Palečka střelou zpoza vápna, brankář ji však ještě stačil vyrazit na roh. A později to byl právě on, kdo Mužíkovi předal míč před jeho gólovým „zářezem“.

„Nedávno jsme ho přeřadili do kádru A-mužstva. Na tréninku se nám moc líbil, i když je to takhle mladý hráč. V situaci, v jaké jsme, nám na ten post vycházel nejlépe. Bylo to dobré,“ chválil Solila Krejčí.