Kouč pardubických fotbalistů Krejčí po výhře: Pro trenéry to skvělé nebylo

„Diváci si určitě přišli na své, ale pro nás trenéry už to tak skvělé rozhodně nebylo,“ hodnotil divoký duel pardubický trenér Jiří Krejčí.

Domácí tým šel jako první do vedení, po půl hodině hry už však prohrával 1:2.

„V prvním poločase jsme sice dostali dva góly, ale myslím, že jsme hráli dobře. Byla tam trochu nedůslednost a některé situace jsme měli zahrát líp, ale podařilo se nám vyrovnat, a to bylo důležité,“ říkal zase záložník vítězů Jan Řezníček.

Podle jeho slov šli Východočeši do druhého poločasu jako do nového zápasu s touhou zvítězit, a byl to právě Řezníček, kdo znovu poslal krásnou ranou z první k tyči Pardubice do vedení.

„Vyčítal jsem si už jednu akci z prvního poločasu, kdy jsem měl střílet, ale místo toho jsem pokazil přihrávku. Od začátku jsem měl tedy jasno, že teď už musím vystřelit. Měl jsem to na levačku, což je slabší noha, takže jsem se hlavně snažil nepřestřelit,“ popisoval radostný moment pětadvacetiletý hráč.

O chvíli později to bylo už 4:2 pro domácí, když svůj první gól ve druhé lize vsítil mladík Roman Kašiar. „Vidím v něm velký potenciál, ale má to tu těžké. Je v Pardubicích bez rodiny a trochu se s tím pere. Navíc na tři týdny vypadl kvůli zdravotním problémům, a to ho přibrzdilo. Jsem každopádně rád, že skóroval. Dal gól hned po střídání ve svém druhém startu. Když s ním budeme pracovat, bude dobrý,“ směřoval slova chvály na adresu dvacetiletého borce z Německa Krejčí.

Po Kašiarově gólu to vypadalo, že Pardubice v klidu dovedou zápas do vítězného konce, ale pak přišel pořádný zmatek.

Jihočeši snížili na 3:4 a Pardubice jako by přestaly hrát. Navíc byly od 86. minuty v deseti, když druhou žlutou viděl záložník Látal.

„Dost jsme si to zkomplikovali a tím vyloučením ještě dvakrát tolik. Měli jsme to zvládnout líp a hrát zkušeněji. Málem jsme ještě dostali vyrovnávací gól. Naštěstí to byla tyčka,“ ulevilo se Řezníčkovi.

Východočeši nakonec však dotlačili zápas do vítězného konce. Dvěma rokům bezbrankových remíz odzvonilo.

„Když jsem jel na zápas, tak jsem četl článek, že už dva roky nepadl gól, a při rozcvičce jsem pak přemýšlel nad tím, že už bychom to asi měli zlomit. Vzešla z toho taková přestřelka, pro diváky dobré,“ usmíval se Řezníček.

Pardubice jsou nyní na třetím místě tabulky. V příštím kole (20. května ve 13.15) je čeká další souboj o něj na venkovním hřišti v Příbrami.

„Chtěli bychom Příbram zaskočit. Doma jsme dostali gól v nastavení a rádi bychom jí to vrátili. Je to velká motivace,“ řekl Řezníček.