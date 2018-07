Pardubická generálka dopadla na výbornou. O sestavě je jasno

Ve výčtu hráčů, kteří zasáhli do sobotního utkání, se objevilo také jedno nové jméno. Pardubice testovaly Emila Tischlera ze Slovácka. „S Emilem jsme byli moc spokojeni. Hrál v pohybu, nekazil balony... Je to pro nás zajímavý hráč, byli bychom rádi, kdyby u nás zůstal,“ neskrýval Novotný.

Stejně jako Tischler se v přípravném období v dobrém světle ukázala i zbylá většina hráčů, kteří se v Pardubicích v průběhu objevili.

„Jasno je u Jakuba Klímy z Boleslavi a Lukáše Zukala. Ti tu určitě zůstávají s tím, že po půl roce by se hostování druhého jmenovaného mělo proměnit v přestup, pokud budeme mít zájem. U Čmelíka dokončujeme jednání se Spartou, ten by měl taktéž zůstat a u Tischlera aktuálně záleží na postoji Slovácka,“ říká na adresu jednotlivých hráčů Novotný.

Jeho tým v generálce na novou sezonu porazil Zápy vysoko 4:0 a na poslední pokus zapsal teprve první výhru v přípravné fázi. Ve zbylých pěti případech Pardubice dvakrát prohrály a třikrát remizovaly.

Je ale Novotný s tímto počínáním svých svěřenců nespokojený? „To je otázka. Zápasy se povětšinou určitě nevyvíjely tak, že bychom v nich nemohli vyhrát. Bylo to jen o tom, že jsme neproměnili šance. Třeba s Duklou nebo proti J ihlavě,“ bilancuje.

S koncovkou měly Pardubice problém i proti Zápům. Vyhrály sice značným rozdílem, ale nikdo by se nemohl divit, kdyby byl ještě vyšší. „Kvalitu jsme určitě měli. Budeme doufat, že zlepšená koncovka se projeví hlavně později v lize,“ říká Novotný.

První ostrý zápas čeká na Východočechy v sobotu 21. července, kdy Pod Vinicí přivítají od 10.15 Vítkovice. Utkání proti Zápům hodně napovědělo o složení, v kterém proti ostravskému celku vyběhnou.

„Jasno o sestavě máme. Bude se hodně podobat prvnímu poločasu v poslední přípravě. Můžou samozřejmě nastat nějaké změny, ale já se určitě nebudu zlobit, pokud odstartujeme takhle,“ avizuje kouč.

Do utkání by měl tedy zasáhnout i záložník Adam Fousek, jenž kromě toho, že se hned ve třetí minutě proti Zápům prosadil krásnou ranou po rohovém kopu, utrpěl drobné zranění ruky a musel střídat. „Nevypadalo to na nějaký závažnější problém. Myslím si, že do prvního utkání proti Vítkovicím Adam úplně v pohodě nastoupí,“ nastiňuje Novotný.

Fanoušci mohou na nový ročník druhé ligy stále skrze online aplikaci na webu klubu kupovat permanentní vstupenky v ceně od 600 do 950 korun. Potvrzení o koupi bude v sobotu na utkání proti Vítkovicím vyměněno za plastovou kartu.