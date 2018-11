Vůbec jsme nezachytávali hradecké náběhy, štve pardubické opory

Před posledním duelem proti aktuálně druhé jihlavské Vysočině ztrácejí Pardubice na Hradec čtyři body. A taky pořádně utrpělo jejich sebevědomí.

Hradec nepřemohli ani na sedmý pokus, přitom do utkání šli s hlavami nahoře a s dobrou formou... Po víkendu už ani jedno z toho nemají.

„Určitě se nečekalo, že se ten zápas takhle rozjede,“ komentoval útočník Pardubic Pavel Černý, dříve sám hráč Votroků, divoký první poločas, ve kterém padlo všech pět branek.

„Domácí bohužel potrestali naše veškeré chyby, kterých jsme se v obraně dopustili. Bylo jich strašně moc. Hradečtí byli produktivní, z každé střely na bránu nám dali gól. A o tom dnešní fotbal je, proměňovat šance a využít každou příležitost. My jim jich dopřáli příliš,“ soptil 33letý forvard s dovětkem, že předvedené minely by bez problémů dokázala potrestat i mužstva divizní úrovně.

Celou dobu se na styl Hradce chystáme, a nic z toho

Také pardubický kapitán Jan Jeřábek nad inkasovanými brankami obrazně řečeno kroutil hlavou - přišly mu hodně laciné.

„My jsme nezachytávali jejich náběhy, hráli úplně jednoduše. Všechny balony za obranu, kam chodili ve třech,“ líčil 34letý borec v pozápasovém rozhovoru pro klubový web. „I když jsme třeba odvrátili první míč, tak jsme neměli druhý a oni to dorazili. Propadali jsme,“ mrzelo jej.

Z tohoto pohledu zřejmě není náhoda, že Hradec měl sice před zápasem horší rozdíl skóre než Pardubice, ale zároveň nápadně lepší výsledky ve hře dozadu. Vždyť i předtím proti Táborsku defenziva vítězných Pardubic kapitulovala dvakrát, přestože v globálu měla drtivou většinu zápasu převahu v poli. Tady však po gólech Votroků v 5., 11., 20. a 35. minutě o ničem podobném nemohlo být řeči.

„Celou dobu se přitom chystáme na to, že to Hradečtí takhle hrají. Že jim dělá problém kombinace, a tak to radši kopnou za obranu na rychlé hráče,“ smutnil Jeřábek.

Z pohledu hostí mělo střetnutí tři možné záchytné body. Prvním byl moment, kdy krajní záložník Fousek po narážečce se spoluhráčem Tischlerem hned tři minuty po úvodním zásahu Durděviče prostřelil gólmana Votroků Ottmara a srovnal na 1:1.

Pardubice jej však prováhaly, stejně jako druhý, když za stavu 2:1 pro Hradec zkušený Ottmar lapil Petráňovu hlavičku po centru z levé strany, a třetí, při němž Fousek připravoval nahrávkou pozici pro šutéra Černého.

„Dával mi balon pod sebe, ale bohužel to šlo vzduchem, a ne po zemi. Jinak bych to tam možná ve skluzu nějak dostal,“ přemítal Černý a doplnil: „Před koncem poločasu jsme tam měli ještě další šanci na 4:2 ... Mohlo to být zajímavější.“

Druhý poločas? Už nebylo co ztratit

Leč i ta zůstala nevyužita; s tříbrankovým deficitem pak Pardubice mohly po pauze vyhlížet leda tak menší fotbalový zázrak.

„Tam už do toho musíte jít, člověk nemá co ztratit,“ poznamenal kapitán Jeřábek lakonicky. „Chtěli jsme dát nějaký gól, ale v tomhle zápase by nám tam asi nespadlo nic. V útočné fázi jsme někdy zbrklí. Tohle je špatné, navíc to je spojené s tím, že dostaneme spoustu gólů,“ vracel se k mizernému bránění.

Momentka z duelu Pardubice - Hradec Králové

„Do druhého poločasu jsme plánovali vstoupit aktivně, trochu se pokusit to zdramatizovat. Ale když to vezmu, žádnou pořádnou šanci jsme si po přestávce nevytvořili,“ uznal Černý.

I přes nelichotivý rezultát na Malšovickém stadionu Pardubicím ve Fortuna národní lize nadále náleží pátá příčka s 25 body (Hradec je třetí s 29). Budou-li ji však po podzimu chtít uhájit, měly by ve výše zmíněném duelu s Jihlavou uspět. Šestá brněnská Zbrojovka, jež bude hostit Vlašim, je totiž jen dva body zpět. Zápas Východočechů se na hřišti Pod Vinicí uskuteční až po reprezentační přestávce v sobotu 24. listopadu od 10.15 dopoledne.