Pardubického útočníka Petráně těší, že našel zatoulanou mušku

Fotbal

Zvětšit fotografii Pardubický Michal Petráň v utkání proti Vítkovicím. | foto: Radek Kalhous, MAFRA

dnes 9:19

Když v 82. minutě středečního druholigového klání s Vítkovicemi střídal, fanklub pardubických fotbalistů jej z trávníku doprovázel pokřikem: „Michal Petráň gól, Michal Petráň gól, Michal Petráň, to je šampion!“ A 25letý útočník, jenž se na pohodové výhře 4:1 podílel dvěma brankami, nijak netajil, že se mu to poslouchalo moc příjemně. Zvlášť poté, co se v předchozích třech jarních kolech - stejně j ako celý pardubický tým - za boha nemohl prosadit.