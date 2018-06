Pardubičtí fotbalisté testovali v přípravě s Jihlavou mladíky

Jak bývá zvykem, oba týmy v tomto přípravném duelu vyzkoušely co největší počet hráčů. Pardubice nasadily tři testované a další mladé hráče. Ti byli i po prostřídání Jihlavě rovnocenným soupeřem. „Z toho mám velkou radost. Poslali jsme na hřiště mladé a oni dokázali udržet kvalitu. Naopak jsme možná byli ještě o něco živější a agresivnější,“ pochvaloval si Novotný.

Nejvíce se mu pak zamlouval výkon Lukáše Zukala. „Ten se nám hodně líbil. Na stoperu zahrál opravdu výborně,“ prohlásil Novotný o hráči na testech ze Zbrojovky Brno.

Za Jihlavu nastoupili expardubičtí hráči Jan Javůrek a také Till Schumacher. Papírově domácí tým otevřel skóre ve druhé minutě druhého poločasu, když chyby pardubické obrany využil Nikolas Daníček.

Ani ne za deset minut už však bylo srovnáno. Do pokutového území pronikl Kovář a uzavřel gólový účet zápasu. „Obě mužstva měla nějaké další šance, my jich možná měli víc, ale nakonec to bylo spravedlivé,“ nechal se slyšet Novotný.