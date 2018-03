Hradecký zachránce Schwarz: Vyhecovala nás i videa Pardubic

„Vyhrát i druhé letošní derby je velmi příjemné. Dobře jsme se na to připravili a po ostudě na Žižkově jsme věděli, o co hrajeme,“ vypravoval gólový hrdina prestižních rivalských zápasů této sezony.

Prý vás vedle všeho ostatního, včetně nevydařeného utkání na Žižkově, hodně nahecovala i videa, kterými pardubičtí hráči zvali na derby. Je to pravda?

Viděl jsem je, a ne jednou. Bylo zajímavé, co Pavel Černý (až do loňského léta hráč Hradce) říkal, opravdu nás to heclo. Jsme rádi, že to řekl, pak jsem koukal ještě na video Honzy Řezníčka, ten povídal něco podobného.

Co vás na nich nejvíc zaujalo?

Že nás porazí, protože jsme nejslabší za dlouhou dobu. To nás ještě víc nakoplo. Jsme rádi, že jsme to tady vybrakovali a že do Hradce vezeme výhru.

Výhrou jste se dotáhli k Pardubicím na bod, další velké plus?

V téhle lize potěší každá výhra, je to hodně vyrovnané. Dokonce můžeme vyhrát dva tři zápasy za sebou a můžeme být zase zpátky nahoře do čtvrtého místa. Výhru nad Pardubicemi si užijeme, ale už v pátek k nám přijede Třinec a s ním budeme chtít opět vyhrát.

Rozhodl o tom váš gól, proč jste se rozhodl pro toto řešení?

Okamžitý nápad. Jirka Funda si to dal na svoji slabší nohu, takže jsem věděl, že ta střela nebude taková, jaká by měla být. V momentě, kdy kopal, jsem šel mezi stopery, kam to také proletělo. Zpracoval jsem si to, vystřelil. Pak jsem se ještě díval, jestli jsem nestál v ofsajdu, ale rozhodčí běžel na půlku, bylo to jasné.

V prvním poločase vás několikrát podržel brankář Ottmar, ve druhém jste ale naopak měli několik vyložených šancí vy, ale ani jednu z nich jste neproměnili. Nezahrávali jste si tak trochu s ohněm?

Asi jo. Věděli jsme, že druhý poločas bude ještě těžší než první, že musíme víc dbát na obranu, protože soupeř hru zjednoduší a bude nakopávat dlouhé míče dopředu. Na druhé straně jsme si říkali, že jeho obrana bude otevřenější, což se potvrdilo. Bylo jen potřeba nějaký brejk proměnit, měli jsme tři velmi slušné příležitosti na skórování, ale ty jsme nedali. A pak jsme se klepali. Kdybychom něco využili, závěr by byl snazší. Mohlo nás to mrzet, závěr byl hodně hektický.. Naštěstí jsme to zvládli a už se za tím nemusíme ohlížet.