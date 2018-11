Pardubický kolaps v první půli. Fotbalové derby vyhrál Hradec

Když to v jedenácté minutě bylo 2:1 pro domácí Votroky a hosté dvě minuty nato spálili velkou šanci na vyrovnání, bylo jasné, že v nedělním ostře sledovaném souboji mezi Hradcem Králové a Pardubicemi nebude o góly nouze.

Pardubice ještě v tu dobu jistě doufaly, že pro ně bude mít derby šťastnější konec, v Hradci však nakonec dostaly pořádně naloženo.

„Utrpěli jsme debakl, který jsme vůbec nečekali. Hradec na nás hned od začátku vletěl, hrál agresivně, důrazně... My pak začali dělat v obraně neuvěřitelné chyby a nebyli jsme schopní se s tím srovnat,“ hodnotil duel trenér FK Pardubice Jaroslav Novotný.

„Kdybychom to za stavu 1:2 dali, mohl to být úplně jiný zápas. Adam Fousek dával balon pod sebe, ale bohužel vzduchem. Kdyby to šlo po zemi, tak bych to tam možná ještě skluzem zvládl uklidit, takhle ne,“ litoval po utkání exhradecký útočník ve službách Pardubic Pavel Černý.

Místo toho Hradec ještě do přestávky přidal další dva zásahy a bylo hotovo.

„Gól na 2:1 jsme podle mě dostali z ofsajdu, třetí byl patou do šibenice a ve třicáté minutě bylo prakticky po zápase. Někdy se to holt takhle sejde,“ pokračoval Novotný.

Pardubice tedy na Hradec v mistrovském utkání nedokázaly vyzrát ani posedmé v řadě a na výhru nad úhlavním rivalem čekají již přes pět let. „Derby se nám vyloženě nedaří. I když je na tom Hradec hůř, tak stejně vždycky prohrajeme. Tentokrát tam byly náznaky, ale nevycházelo nic,“ podivoval se Novotný.